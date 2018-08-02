Трезеге сделал флип на скейтборде

Трезеге при этом показал трюк — французу удалось сделать флип на доске и не упасть.

Давидс, Каморанези и Трезеге находятся в США вместе с «Ювентусом». В Атланте чемпион Италии встречался сегодня со сборной звезд МЛС. Основное время завершилось вничью 1:1, по пенальти был сильнее «Юве» — 5:3.