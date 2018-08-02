Представители «Астаны» возглавили рейтинг самых дорогих футболистов КПЛ-2018

Так, в цене поднялся 28-летний защитник «Астаны» Дмитрий Шомко, его трансферная стоимость выросла до 2,5 миллионов евро. Таким образом, он на сегодняшний день считается самым дорогим игроком КПЛ среди казахстанцев. Интересно, что в декабре оборонец сборной Казахстана стоил два миллиона.

Между тем, в цене потерял 25-летний полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан. Если зимой его трансфер оценивался в 2 миллиона евро, то сейчас он стоит 1 миллион и 800 тысяч. Несмотря на это, кайратовец идет вторым в этом списке.

Тройку «дорогих казахстанцев» замыкает одноклубник Исламхана Исламбек Куат. Трансферная стоимость 25-летнего опорника удержалась на прежней отметке — 1,5 миллиона евро.

Из легионеров КПЛ в тройку «самых дорогих» вошли Педро Энрике («Астана») — 3 миллиона евро, Исаэль Барбоза («Кайрат») — 2 миллиона, при этом третью строчку поделили представители столичного клуба Жуниор Кабананга и Ричард Алмейда, цена каждого из них — 1,5 миллиона.

Отметим, что «Астана» благодаря нулевой ничьей в ответном матче с датским «Мидтьюлландом» прошла в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. На этой стадии столичный клуб сыграет с загребским «Динамо». Первый матч пройдет 7 августа на «Астана Арене», ответная игра состоится через неделю в Хорватии.