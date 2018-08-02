Марсьяль поставил семью на первое место. Его можно и нужно понять

Мы привыкли оценивать футболистов исключительно по тому, что видим на поле. Это логично — футбол нужен для того, чтобы развлекать людей. Сопутствующее никого не интересует.

Способен выдавать шоу — выполняй свою функцию. Нет — уходи с большой сцены.

И пока эксперты копаются в «инстате», пытаясь понять корень проблем тех или иных футболистов, порой (в редких случаях) суть вопроса понять куда легче. Для этого достаточно просто заглянуть человеку в глаза.

Ранний расцвет

Марсьяль — золотой мальчик, который с юности будоражит мир своим талантом. В 14 лет парня заметил «Лион», за который он очень скоро забил более 30 мячей. Сыграв всего-то около двух десятков игр.

Неудивительно, что спустя пару лет за ним всерьёз охотились топ-клубы Франции. Расторопнее всех оказался «Монако». За 17-летнего тинейджера, успевшего дебютировать в Лиге Европы, отдали примерно 5 млн евро. Тогда же в жизни Антони происходили другиеЮ не менее значимые для него события.

Марсьяль встретил девушку по имени Саманта. Напомню, молодым людям было в районе 17, и вот здесь настало самое время вспомнить ваши первые серьёзные отношения. Эти двое были без ума друг от друга. А уже спустя год у пары появился первенец.

Появление семьи на француза повлияло здорово, в «Монако» он крепчал и становился звездой европейского футбола. Прогресс был настолько очевидным, что в 2015-м футболиста купил «Ман Юнайтед», отвалив бешеные деньги. Тогда же у супругов родилась вторая дочь. Тем не менее в Англии юношу, у которого всё и всегда получалось, ждало первое фиаско.

Период в Манчестере

То ли Антони впрямь почувствовал себя звездой, то ли просто решил немного развеяться, но в Манчестере Марсьяль временами стал разбавлять свою семейную жизнь вечеринками.

Вскоре футболиста потянуло «налево», и он закрутил роман с молодой певицей Эмили Вайдман. Это и стало причиной последующего разрыва с женой, с которой он прошёл весь свой путь на вершину мирового футбола.

«Футболисты в Англии живут, как короли. У них так много денег и внимания, что создаётся ощущение, будто они живут в другом мире. Антони оказался в центре внимания, молодые девушки набрасывались на него, а мне он заявлял, что я стала бабкой и никуда не хочу выходить», — вспоминает Саманта.

Естественно, девушка сильно нервничала. Примерно тогда же случилась история, после которой она впала в немилость у фанов «МЮ». По неосторожности жена форварда выложила запись в соцсети со словами поддержки. Только вместо «Олд Траффорд» в ней был изображён стадион… «Арсенала» — «Эмирейтс».

Когда стало понятно, что в жизни Марсьяля появилась новая пассия, жена, собрав вещи и детей, просто уехала. Чуть позднее Антони ответил тем, что удалил все фотографии из соцсетей и закрылся. На поле он напоминал лишь некачественную ксерокопию себя времён «Монако».

Новая жизнь

Смешно это или грустно, но с певицей он не сошёлся. Очередной возлюбленной француза стала супермодель с миллионами подписчиков в соцсетях. Могло показаться, что Мелани — временное успокоительное для душевных ран футболиста. Посудите сами, похоже было на то, что эта звезда «Инстаграма» жаждет поскорее завести семью?

Но, как это часто бывает, на деле всё обстояло не так, как выглядит со стороны. Модель забеременела и стала терпеливо вынашивать своего первого ребёнка. На этот раз у Антони родился сын.

Во всей этой истории понятно одно: у Марсьяля был миллион причин не заиграть в «Ман Юнайтед» в последние годы. Возможно, здорово уже то, что в свои 22 он «не поехал кукухой» (примеров полно) и окончательно не угробил карьеру. Напротив, временами даже показывал неплохие отрезки игры.

Футболист стал старше и наверняка многое переосмыслил. Есть ощущение, что как раз сейчас ему нужно получить немного поддержки в клубе. Бывшая жена вспоминала, что даже ван Гал пытался наставить его в личной жизни: «Антони обратился к ван Галу за советом, и он сказал ему: «Ты пришел с Самантой, и ты останешься с ней».

Моуринью с ним нянчиться, конечно, не будет. Вместо этого он прошёлся по нему катком и даже поставил под сомнение его место в команде. Сам форвард тоже хорош — взял и уехал в самоволку со сборов. Но своё наказание за это он уже получил — клуб оштрафовал его на 200 тыс. евро.