Террористы планировали атаку на «Камп Ноу»

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Мольде
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Дандолк
Футбол. Еврокубки
18:30
Тренчин
Гурник З
Футбол. Еврокубки
19:00
Валлетта
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:00
Тракай
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Мн
ДАК
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:30
Лиллестрем
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:00
Линколн
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:00
Адмира Ваккер
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
20:00
Прогрес
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:15
Атромитос А
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:30
Слован Бр
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:00
Астерас
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Аталанта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:30
Домжале
Уфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Дрита
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Спартак Ю
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Кайрат
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Санкт-Галлен
Футбол. Еврокубки
21:45
Лех
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Раднички Н
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Хапоэль Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
ФК Санта-Колома
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
14:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Террористы планировали атаку на «Камп Ноу»

Прошлым летом полиция Испании предотвратила террористическую атаку на стадион «Барселоны» «Камп Ноу».

Как сообщает El Periodico, полицейскими была раскрыта террористическая ячейка, которая планировала устроить теракт во время матча открытия сезона между «Барселоной» и «Бетисом».

По данным источника, члены преступной организации закупали экипировку «Барселоны», чтобы слиться с болельщиками, а также изучали схему «Камп Ноу» и систему охраны стадиона.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова
Смолов признался, что был за рулём BMW M5, попавшего в ДТП
Усик объяснил, почему ему не нужно звание Героя Украины
История российского юниора, который уже играет в «ПСЖ»
СМИ: «Андерлехт» принял предложение «Локо» по шведскому игроку
Болельщики «Анжи» создали петицию на имя Путина
Глупость или расчет? Биатлонистки РФ будут выступать за Украину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка