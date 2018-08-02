Террористы планировали атаку на «Камп Ноу»
Прошлым летом полиция Испании предотвратила террористическую атаку на стадион «Барселоны» «Камп Ноу».
Прошлым летом полиция Испании предотвратила террористическую атаку на стадион «Барселоны» «Камп Ноу».
Как сообщает El Periodico, полицейскими была раскрыта террористическая ячейка, которая планировала устроить теракт во время матча открытия сезона между «Барселоной» и «Бетисом».
По данным источника, члены преступной организации закупали экипировку «Барселоны», чтобы слиться с болельщиками, а также изучали схему «Камп Ноу» и систему охраны стадиона.