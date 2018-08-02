Марсьяль о штрафе в 200 тысяч евро: Семья всегда будет на первом месте для меня

Француз улетел со сборов «МЮ» в США на рождение сына, а потом перестал выходить на связь. За пропуск 8 дней подготовки к сезону клуб оштрафовал его на 200 тысяч евро.



«Спасибо всем за сообщения. Мой маленький Сван в порядке. Его маме было тяжелее, но сейчас, слава Богу, стало лучше.