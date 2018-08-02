«Астана» вернула самого юного дебютанта в истории клуба
Полузащитник Мади Жакипбаев перешел из карагандинского «Шахтера» в столичную «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник Мади Жакипбаев перешел из карагандинского «Шахтера» в столичную «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист заявлен за молодежную команду клуба, однако планируется, что 18-летний талант будет получать игровое время и в
За «Шахтер» в текущем сезоне Жакипбаев провел лишь один матч. В Караганде он выступал в рамках арендного соглашения. Также на его счету два матча и два гола во второй лиге за «Шахтер М».
В истории «Астаны» полузащитник является самым юным дебютантом, выходившим на поле в матчах