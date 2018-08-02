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16:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вернула самого юного дебютанта в истории клуба

Полузащитник Мади Жакипбаев перешел из карагандинского «Шахтера» в столичную «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист заявлен за молодежную команду клуба, однако планируется, что 18-летний талант будет получать игровое время и в премьер-лиге. В частности, лидер юношеской сборной Казахстана до 19 лет может полететь вместе с командой на игру 21 тура против «Актобе». Туда тренерский штаб астанчан во главе с Романом Григорчуком планирует взять несколько молодых игроков, выступающих во второй лиге.

За «Шахтер» в текущем сезоне Жакипбаев провел лишь один матч. В Караганде он выступал в рамках арендного соглашения. Также на его счету два матча и два гола во второй лиге за «Шахтер М».

В истории «Астаны» полузащитник является самым юным дебютантом, выходившим на поле в матчах премьер-лиги. В марте 2016 года Жакипбаев обновил рекорд своего одноклубника Абзала Бейсебекова. На момент дебюта Мади было 15 лет, 11 месяцев и 21 день. Всего за «Астану» в играх премьер-лиги и Кубка Казахстана сыграл шесть матчей за два сезона.

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