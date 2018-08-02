«Астана» вернула самого юного дебютанта в истории клуба

Футболист заявлен за молодежную команду клуба, однако планируется, что 18-летний талант будет получать игровое время и в премьер-лиге. В частности, лидер юношеской сборной Казахстана до 19 лет может полететь вместе с командой на игру 21 тура против «Актобе». Туда тренерский штаб астанчан во главе с Романом Григорчуком планирует взять несколько молодых игроков, выступающих во второй лиге.

За «Шахтер» в текущем сезоне Жакипбаев провел лишь один матч. В Караганде он выступал в рамках арендного соглашения. Также на его счету два матча и два гола во второй лиге за «Шахтер М».