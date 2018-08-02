«Откуда этот Барбоса взялся?». Удивительный сэйв мексиканского вратаря
В Атланте прошел матч, в которой сборная молодых игроков МЛС встречалась с молодежной командой «Тигрес УАНЛ» из Мексики.
В Атланте прошел матч, в которой сборная молодых игроков МЛС встречалась с молодежной командой «Тигрес УАНЛ» из Мексики.
Вратарь гостей Маркос Барбоса в одном из моментов удивительным образом спас свою команду.
Сначала он вышел за пределы штрафной площади, навстречу выбежавшему один на один сопернику. Тот оббежал голкипера и отдал пас партнеру по команде. Последовал удар в пустые ворота, но Барбоса успел добежать до них и отбить удар.
«Это один из лучших сэйвов, которые я только видел. Откуда этот Барбоса взялся?» — сказал один из комментаторов матча.