«Откуда этот Барбоса взялся?». Удивительный сэйв мексиканского вратаря

Вратарь гостей Маркос Барбоса в одном из моментов удивительным образом спас свою команду.



Сначала он вышел за пределы штрафной площади, навстречу выбежавшему один на один сопернику. Тот оббежал голкипера и отдал пас партнеру по команде. Последовал удар в пустые ворота, но Барбоса успел добежать до них и отбить удар.