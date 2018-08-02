«Винни, что ты мне дашь, если я забью правой ногой?». Сане поспорил с Компани на тренировке
Игроки «Манчестер Сити» Лерой Сане и Винсент Компани поспорили на тренировке.
Игроки «Манчестер Сити» Лерой Сане и Винсент Компани поспорили на тренировке.
Немецкий вингер спросил у капитана команды: «Винни, что ты мне дашь, если я забью правой ногой?».
Компани ответил: «Да ты за 10 минут даже в створ ни разу не попал. Если ты попадаешь хотя бы в створ, я принесу тебе твой ланч».
Сразу после этого диалога Сане пробил по воротам Джо Харта с правой ноги и забил. И тут же побежал от радости к проигравшему Компани.