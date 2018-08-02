«Винни, что ты мне дашь, если я забью правой ногой?». Сане поспорил с Компани на тренировке

Немецкий вингер спросил у капитана команды: «Винни, что ты мне дашь, если я забью правой ногой?».



Компани ответил: «Да ты за 10 минут даже в створ ни разу не попал. Если ты попадаешь хотя бы в створ, я принесу тебе твой ланч».