Агент Мусы сообщил о переходе нигерийца в другой клуб

— Утром Ахмед прилетит в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера уже согласована, но игрок прежде должен был закрыть вопросы с собственностью. Это предложение было слишком хорошим, чтобы отказываться от него. Муса приходит в «Аль-Наср» в расцвете сил. На чемпионате мира он вновь обрел уверенность в себе, а в концовке минувшего сезона он был одним из лидеров на поле в составе ЦСКА, за который выступал на правах аренды, — приводил слова агента Мусы Own Goal Nigeria.