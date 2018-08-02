Агент Мусы сообщил о переходе нигерийца в другой клуб
Агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы сообщил, что футболист покинул расположение «Лестера» и вскоре присоединится к новому клубу из Саудовской Аравии.
Агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы сообщил, что футболист покинул расположение «Лестера» и вскоре присоединится к новому клубу из Саудовской Аравии.
— Утром Ахмед прилетит в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера уже согласована, но игрок прежде должен был закрыть вопросы с собственностью. Это предложение было слишком хорошим, чтобы отказываться от него. Муса приходит в «Аль-Наср» в расцвете сил. На чемпионате мира он вновь обрел уверенность в себе, а в концовке минувшего сезона он был одним из лидеров на поле в составе ЦСКА, за который выступал на правах аренды, — приводил слова агента Мусы Own Goal Nigeria.
Ранее «Лестер» отклонил предложение саудовского клуба по нигерийцу на 12 миллионов фунтов.
Напомним, что в минувшем сезоне Муса на правах аренды выступал за ЦСКА и провел в чемпионате России 10 матчей, забив шесть голов.