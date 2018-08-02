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18:58 (мск), источник: Prosports.kz

Пять главных трансферов КПЛ в июле

Отличная селекция от ведущих клубов чемпионата Казахстана.

Источник: AFP 2018

Педро Энрике. Из ПАОКа в «Астану»

Два сезона во французской Лиге 1 за «Ренн», год в греческом ПАОКе и отличный период в азербайджанском «Карабахе», где удалось блеснуть на уровне групповой стадии ЛЧ — таков бэкгрануд бразильского вингера Педро Энрике.

С точки зрения статуса, опыта и класса — практически идеальный трансфер для «Астаны». Энрике прекрасная замена ушедшему Патрику Твумаси.

По стартовым матчам в составе чемпиона Казахстана бразилец оставил приятное впечатление, выглядел активно и остро. Но есть и определенные нюансы. В прошлом году Педро громко пошумел с «Карабахом» в Лиге чемпионов (две ничьи с «Атлетико», например), забивал (гол «Роме») и даже удалялся (красная карточка в игре с тем же «Атлетико»).

Однако греческие СМИ писали, что несмотря на яркий перформанс в Азербайджане, он не хотел оставаться там из-за низкого уровня конкуренции в чемпионате. Как известно, в Казахстане премьер-лига также не отличается яростной и многочисленной борьбой за чемпионство, поэтому мотивация Энрике наверняка заключается лишь в Лиге чемпионов, куда он желает пробиться с «Астаной». Тем более права на игрока по-прежнему принадлежат ПАОК и сам бразилец по-прежнему не теряет надежд вновь сыграть за греческий клуб и вернуться в Салоники, где его семья чувствовала себя наиболее комфортно.

Антонио Рукавина. Из «Вильярреала» в «Астану»

Еще более ошеломляющий трансфер от столичного клуба. Вообще, надо сказать, что в топ-5 главных переходов этого лета вполне обосновано могли попасть все сделки «Астаны», поскольку каждый подписанный футболист действительно выглядит серьезным усилением не только для клуба, но и для всего чемпионата.

Рукавина — игрок с отличным резюме, где есть дортмундская «Боруссия» и «Вильярреал». Четыре года в Испании, в стабильном клубе — это показатель уровня футболиста. Кроме того, Антонио представитель сборной Сербии, которая выступала на ЧМ-2018, и Рукавина там играл, а не сидел на скамейке.

Скептики скажут, что это возрастной легионер (34 года), дескать, Рукавина «едет с ярмарки» (хотя «Астана» подписывала и молодых сербов, таких как Максимович), но опять же, опыт и форма фулбэка не оставляют сомнений в его профпригодности.

К тому же это правильный конкурент для Абзала Бейсебекова, который вырос в последние годы, стабилизировал игру и даже вытеснил Игоря Шитова, но, как известно, нашим футболистам всегда необходим определенный вызов для дальнейшего прогресса. Рукавина может не только в спортивном смысле разозлить Абзала, но и дать ему несколько полезных советов.

Адеринсола Эсеола. Из «Акжайыка» в «Кайрат»

Шесть голов в семи матчах — прекрасный ответ тем, кто сомневался, что бывший игрок «Акжайыка» и малоизвестных украинских клубов способен заиграть в одной из лидирующих команд КПЛ.

Но, кажется, изначально было очевидно, что трансфер Эсеолы беспроигрышный вариант, если уж он забил восемь мячей в «Акжайыке», то с уровнем партнеров в «Кайрате» он определенно не мог снизить планку результативности.

Украинский нигериец (или наоборот) вписался в коллектив и командную игру алматинцев настолько быстро, что руководству клуба стало понятно, что отпускать Чуму Анене и Уго Сильвейру можно без всякого сожаления.

Дерин добавил атаке «Кайрата» вариативности и многогранности, он быстрый, но в то же время таранный, то есть способен продуктивно реагировать на мячи в штрафной, а также самостоятельно создавать себе моменты, как это происходило в домашней игре с АЗ (вообще, это был один из лучших индивидуальных перформансов в сезоне).

Вероятно, нынешний период лучший и самый яркий в карьере 27-летнего форварда, и заметно, что он на этом останавливаться не намерен. «Кайрат» может стать трамплином для Эсеолы в сборную Украины (куда он мечтает попасть) и в киевское «Динамо» или «Шахтер», хотя об этом говорить наверное рановато.

Хуан Лескано. Из «Анжи» в «Тобол»

«Ливерпуль», «Реал Мадрид», знакомство с Роналду, неудавшийся гол-шедевр «Зениту» — Хуан Лескано легионер с пестрой карьерой, который выделялся даже в клубах-андердогах российского чемпионата. Многие удивились, что аргентинец уехал из терпящего бедствия «Анжи» в чемпионат Казахстана, ведь он вполне мог быть востребован в других российских командах.

Но консультация от Пабло Фонтанелло, хорошие деньги и возможность играть в еврокубках (которая позже была потеряна) спровоцировали выбор игрока в пользу «Тобола». Как и в случае с Педро Энрике, игрок наверняка ненадолго задержится в чемпионате Казахстана, ведь он сам уже заявил, что в следующем году вернется в Россию, получит местный паспорт и будет играть не как легионер.

В оборонительную (или контратакующую) схему «Тобола» Лескано вписывался с трудом, но после ухода Владимира Никитенко ситуация может кардинально поменяться, ведь Хуан действительно качественный игрок атаки, способный обострять в одиночку, тем более на уровне КПЛ.

Но не самая продуктивная игра Лескано в первых матчах за костанайцев могла быть связана и с формой самого футболиста, ведь он не проходил полноценную предсезонку и фактически вкатывается в чемпионат благодаря официальным играм.

Неманья Коич. Из «Истанбулспора» в «Ордабасы»

Бронзовый призер прошлого сезона на протяжении всего нынешнего чемпионата испытывает трудности с основным форвардов. Сергей Хижиниченко получил тяжелую травму, Иван Нагаев не впечатлил и уехал в родной Узбекистан, молодой Алишер Сулей не получил полноценного шанса и также покинул Шымкент. В связи с катастрофической ситуацией на данной позиции «Ордабасы» подписал Жасулана Молдакараева и представленного нами легионера — Неманью Коича, ведь играть третий круг с Виталием Ли на острие не самая удачная идея, учитывая, что тот не центрфорвард по своим функциям, да и высокой результативностью никогда не отличался.

У Коича за спиной больше десятка игр за молодежную сборную Сербии, несколько неплохих сезонов за «Партизан», где он взял два чемпионства (17 мячей в 55 играх), и достаточно богатый опыт выступления в Турции за «Истанбулспор» и «Газиантеп». Безусловно, смущает то, что в 2018 году Коич никому не пригодился, даже в первой лиге Турции, но все же его реноме не оставляет надежд на полезный период в «Ордабасы». По игровым характеристикам он сильно напоминает другого форварда с Балкан Эдина Юнузовича, который, как известно, оставил о себе неплохую память в южноказахстанском клубе.

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