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19:06 (мск), источник: ТАСС

Экс-футболист ЦСКА Муса перешел в «Аль-Наср»

ТАСС, 2 августа. Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА нигериец Ахмед Муса перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом сообщает Owngoalnigeria.com со ссылкой на представителя футболиста.

Источник: Reuters

Отмечается, что «Аль-Наср» заплатил за 25-летнего нападающего ?14,8 млн английскому «Лестеру». Футболист прибудет в расположение нового клуба в пятницу.

Ранее сообщалось, что контракт Мусы с «Аль-Насром» может стать самым крупным среди африканских футболистов.

Нигерийский нападающий выступал за московский ЦСКА в 2012—2016 годах, а в 2018 году — на правах аренды. В сезоне-2017/18 Муса провел за ЦСКА 16 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Муса вошел в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира в России, который завершился 15 июля. Нигерийцы проиграли хорватам (0:2) и аргентинцам (1:2) и обыграли исландцев со счетом 2:0, оба мяча забил Муса. В матче со сборной Исландии он был признан лучшим игроком матча. Сборная Нигерии не смогла выйти из группы.

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