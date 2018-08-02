Экс-футболист ЦСКА Муса перешел в «Аль-Наср»

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Отмечается, что «Аль-Наср» заплатил за 25-летнего нападающего ?14,8 млн английскому «Лестеру». Футболист прибудет в расположение нового клуба в пятницу.

Ранее сообщалось, что контракт Мусы с «Аль-Насром» может стать самым крупным среди африканских футболистов.

Нигерийский нападающий выступал за московский ЦСКА в 2012—2016 годах, а в 2018 году — на правах аренды. В сезоне-2017/18 Муса провел за ЦСКА 16 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи.