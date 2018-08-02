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19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью хочет купить Крооса и Бэйла

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в команде полузащитника «Реала» Тони Крооса и нападающего мадридского клуба Гарета Бэйла, сообщает Marca.

Источник: Reuters

Отмечается, что руководству «красных дьяволов» будет трудно уговорить «сливочных» продать двух игроков стартового состава.

В минувшем сезоне испанской Примеры Кроос принял участие в 27 матчах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Бэйл помог «Реалу» в 26 встречах, в которых записал на свой счёт 16 мячей и два голевых паса.

Ранее сообщалось, что Гарет намеревался покинуть мадридский клуб, но новый главный тренер Хулен Лопетеги убедил его остаться.

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