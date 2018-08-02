Моуринью хочет купить Крооса и Бэйла
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в команде полузащитника «Реала» Тони Крооса и нападающего мадридского клуба Гарета Бэйла, сообщает Marca.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в команде полузащитника «Реала» Тони Крооса и нападающего мадридского клуба Гарета Бэйла, сообщает Marca.
Отмечается, что руководству «красных дьяволов» будет трудно уговорить «сливочных» продать двух игроков стартового состава.
В минувшем сезоне испанской Примеры Кроос принял участие в 27 матчах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Бэйл помог «Реалу» в 26 встречах, в которых записал на свой счёт 16 мячей и два голевых паса.
Ранее сообщалось, что Гарет намеревался покинуть мадридский клуб, но новый главный тренер Хулен Лопетеги убедил его остаться.