Перес назвал цену, за которую «Реал» продаст Модрича в «Интер»
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что «Интер» хочет купить полузащитника мадридцев Луку Модрича.
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что «Интер» хочет купить полузащитника мадридцев Луку Модрича.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» решили отказаться от идеи покупки у «Баварии» Артуро Видаля и сосредоточились на приобретении 33-летнего хорвата.
Вместе с тем, Marca утверждает, что испанский клуб и сам игрок уже ответили отказом на предложение итальянцев.
— Единственный вариант, при котором Модрич уйдет
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. В составе мадридцев хавбек за 6 сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.