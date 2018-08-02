Перес назвал цену, за которую «Реал» продаст Модрича в «Интер»

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» решили отказаться от идеи покупки у «Баварии» Артуро Видаля и сосредоточились на приобретении 33-летнего хорвата.

Вместе с тем, Marca утверждает, что испанский клуб и сам игрок уже ответили отказом на предложение итальянцев.

— Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо — если кто-то заплатит 750 миллионов евро, — сказал Перес.