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19:20 (мск), источник: Р-Спорт

Скрипченко стал главным тренером ФК «Арарат-Армения»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Белорусский специалист Вадим Скрипченко назначен главным тренером футбольного клуба «Арарат-Армения», сообщается на официальной странице армянской команды в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

В новой должности 42-летний тренер сменил Андраника Бабаяна.

«Арарат-Армения» был создан в 2017 году под названием «Аван Академия», а в июне этого года клуб был объединен с московской командой «Арарат». Объединенная команда, получившая название «Арарат-Армения», в сезоне-2018/19 выступит в элитном дивизионе чемпионата Армении — армянской премьер-лиге.

Последним местом работы Скрипченко был махачкалинский «Анжи», который он тренировал в прошлом сезоне и покинул в конце мая. До этого специалист возглавлял самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и «Минск», а также входил в тренерские штабы краснодарской «Кубани» и белорусского БАТЭ.

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