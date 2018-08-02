Скрипченко стал главным тренером ФК «Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» был создан в 2017 году под названием «Аван Академия», а в июне этого года клуб был объединен с московской командой «Арарат». Объединенная команда, получившая название «Арарат-Армения», в сезоне-2018/19 выступит в элитном дивизионе чемпионата Армении — армянской премьер-лиге.

Последним местом работы Скрипченко был махачкалинский «Анжи», который он тренировал в прошлом сезоне и покинул в конце мая. До этого специалист возглавлял самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и «Минск», а также входил в тренерские штабы краснодарской «Кубани» и белорусского БАТЭ.