«Милан» объявил об аренде Игуаина у «Ювентуса» и уходе Бонуччи

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Срок аренды 30-летнего форварда составит один год, а по окончании сезона «Милан» будет обязан выкупить его. Также «Милан» заключил еще одну сделку с «Ювентусом», согласно которой 31-летний Бонуччи вернулся в «Ювентус» в обмен на коллегу по амплуа 24-летнего итальянца Маттиа Кальдару. Последний заключил с «Миланом» контракт до 2023 года.

Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» летом 2016 года за €90 млн. Вместе с туринской командой нападающий дважды становился чемпионом Италии и два раза выигрывал Кубок страны. В сезоне-2017/18 он провел 50 матчей и забил 23 мяча. На чемпионате мира по футболу в России Игуаин принял участие в трех играх аргентинской национальной команды и не отметился результативными действиями.

Бонуччи перешел в «Милан» летом 2017 года из «Ювентуса» за €42 млн и сразу же был назначен капитаном команды. В прошедшем сезоне клуб из Милана вместе с защитником занял шестое место в национальном чемпионате. Во время выступления за «Ювентус» Бонуччи шесть раз подряд становился чемпионом.