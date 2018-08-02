«Милан» объявил об аренде Игуаина у «Ювентуса» и уходе Бонуччи

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Валюр2
ФК Санта-Колома0
Футбол. Еврокубки
2.08
Хабнарфьердюр0
Хапоэль Хайфа1
Футбол. Еврокубки
2.08
Крусейдерс1
Олимпия Л1
Футбол. Еврокубки
2.08
Раднички Н2
Маккаби Тель-Авив2
Футбол. Еврокубки
2.08
Риу Аве4
Ягеллония4
Футбол. Еврокубки
2.08
Уйпешт1
Севилья3
Футбол. Еврокубки
2.08
Дрита1
Дюделанж1
Футбол. Еврокубки
2.08
Ла Фиорита0
Спартак Ю3
Футбол. Еврокубки
2.08
АЗ2
Кайрат1
Футбол. Еврокубки
2.08
Бернли3
Абердин1
Футбол. Еврокубки
2.08
Рейнджерс1
Осиек1
Футбол. Еврокубки
2.08
Бордо2
Вентспилс1
Футбол. Еврокубки
2.08
Сарпсборг 081
Санкт-Галлен0
Футбол. Еврокубки
2.08
Лех3
Шахтер С1
Футбол. Еврокубки
2.08
Стяуа4
Рудар В0
Футбол. Еврокубки
2.08
Домжале1
Уфа1
Футбол. Еврокубки
2.08
Сараево0
Аталанта8
Футбол. Еврокубки
2.08
Марибор2
Чихура0
Футбол. Еврокубки
2.08
Викингур Л0
Торпедо Кт4
Футбол. Еврокубки
2.08
Копенгаген5
Стьярнан0
Футбол. Еврокубки
2.08
Бешикташ6
Б-360
Футбол. Еврокубки
2.08
Витесс3
Вииторул1
Футбол. Еврокубки
2.08
Астерас1
Хайберниан1
Футбол. Еврокубки
2.08
Слован Бр3
Бальцан1
Футбол. Еврокубки
2.08
Атромитос А1
Динамо Брс1
Футбол. Еврокубки
2.08
Линколн1
ТНС1
Футбол. Еврокубки
2.08
Вадуц1
Жальгирис В1
Футбол. Еврокубки
2.08
АИК0
Норшелланн1
Футбол. Еврокубки
2.08
Адмира Ваккер1
ЦСКА Сф3
Футбол. Еврокубки
2.08
Спарта П2
Спартак Сб1
Футбол. Еврокубки
2.08
Прогрес2
Гонвед0
Футбол. Еврокубки
2.08
Аполлон3
Железничар1
Футбол. Еврокубки
2.08
Мариуполь2
Юргорден1
Футбол. Еврокубки
2.08
Хеккен1
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
2.08
Лиллестрем1
ЛАСК2
Футбол. Еврокубки
2.08
Валлетта1
Зриньски2
Футбол. Еврокубки
2.08
Флора2
АПОЭЛ0
Футбол. Еврокубки
2.08
Тракай1
Партизан1
Футбол. Еврокубки
2.08
Динамо Мн4
ДАК1
Футбол. Еврокубки
2.08
Славия Сф2
Хайдук С3
Футбол. Еврокубки
2.08
АЕК Л4
Дандолк0
Футбол. Еврокубки
2.08
Тренчин4
Гурник З1
Футбол. Еврокубки
2.08
Алашкерт0
Сутьеска0
Футбол. Еврокубки
2.08
Лачи0
Мольде2
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
2 августа, источник: ТАСС

«Милан» объявил об аренде Игуаина у «Ювентуса» и уходе Бонуччи

ТАСС, 2 августа. Итальянский футбольный клуб «Милан» арендовал аргентинского нападающего Гонсало Игуаина у «Ювентуса» и обменял защитника Леонардо Бонуччи в команду из Турина. Об этом сообщает пресс-служба «Милана».

Источник: Reuters

Срок аренды 30-летнего форварда составит один год, а по окончании сезона «Милан» будет обязан выкупить его. Также «Милан» заключил еще одну сделку с «Ювентусом», согласно которой 31-летний Бонуччи вернулся в «Ювентус» в обмен на коллегу по амплуа 24-летнего итальянца Маттиа Кальдару. Последний заключил с «Миланом» контракт до 2023 года.

Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» летом 2016 года за €90 млн. Вместе с туринской командой нападающий дважды становился чемпионом Италии и два раза выигрывал Кубок страны. В сезоне-2017/18 он провел 50 матчей и забил 23 мяча. На чемпионате мира по футболу в России Игуаин принял участие в трех играх аргентинской национальной команды и не отметился результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бонуччи перешел в «Милан» летом 2017 года из «Ювентуса» за €42 млн и сразу же был назначен капитаном команды. В прошедшем сезоне клуб из Милана вместе с защитником занял шестое место в национальном чемпионате. Во время выступления за «Ювентус» Бонуччи шесть раз подряд становился чемпионом.

В сезоне-2017/18 игрок провел 51 матч во всех турнирах и забил два мяча. Бонуччи выступает за сборную Италии с 2010 года, на счету защитника 80 игр и шесть голов за национальную команду.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Чемпион мира в составе сборной Германии перешел в российский клуб
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова
Определился соперник «Зенита» по третьему раунду квалификации ЛЕ
«Уфа» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы
Макгрегор анонсировал возвращение в UFC
Два капитана и сто улыбок. В «Зените» все хорошо
Тихонов: Уехавшие на Украину биатлонистки нужны России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка