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00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бардак в «МЮ». Моуринью скандалит, команда не готова

Старт чемпионата Англии уже через неделю, но «Манчестер Юнайтед"​ пока находится в разобранном состоянии.

Источник: AFP 2018

Роковой третий год

«Порту», «Челси», «Интер», «Реал» — везде Жозе Моуринью выигрывал национальный чемпионат с первого или со второго раза. Сезон-2018/19 станет третьим для португальца в статусе тренера «Манчестер Юнайтед», и до сих пор он без главного трофея Англии.

«Третий год Моуринью» — это устойчивое выражение. Так иносказательно можно описывать ситуацию, в которой у человека возникают серьезные проблемы на привычном месте работы. Причин может быть великое множество, но итог всегда один — увольнение. Первый срок Моуринью в «Челси» продлился чуть больше трех лет. Из «Реала» португалец ушел спустя ровно три года. Второй период работы Моуринью в «Челси» закончился на третий сезон. И всякий раз увольнение тренера происходило на фоне ухудшения результатов и отношений с руководством клуба.

Примета может сработать и сейчас. Важно даже не то, в каком состоянии «Манчестер Юнайтед» подходит к старту чемпионата. Важно то, как себя ведет Моуринью.

«Мы в беде»

У португальца всегда был едкий язык, и за два года в «МЮ» публичной критике тренера подвергались многие: Шоу, Мхитарян, Джоунс, Смоллинг. А этим летом Моуринью налетел на Марсьяля. В конце июля у француза родился сын, и тренер позволил футболисту побыть с ребенком в его первые дни жизни. Но нападающий не вернулся в команду в назначенное время, и Жозе публично раскритиковал игрока. А клуб еще и оштрафовал Марсьяля на 180 тысяч фунтов — две недельные зарплаты. Француз в ответ на это написал в Твиттере: «Семья всегда будет для меня на первом месте».

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Проблема Марсьяля частная. И, может быть, неправ сам игрок, который должен был предупредить клуб о вероятном опоздании. Но Моуринью тоже занесло, ведь только этим летом под раздачу португальца попадала целая группа футболистов. Избранные цитаты последнего месяца:

«На старте сезона мы в беде».

«Если бы я был фанатом, то не стал бы тратить деньги на игры «Манчестер Юнайтед».

«Вы думаете, Санчес доволен игроками, которые его окружают? Бедный Алексис — единственный атакующий футболист, который сейчас у меня есть».

«Мы начали игру с “Ливерпулем” с большим количеством футболистов, которые не будут находиться в команде к 9 августа. Это даже наполовину не моя команда, даже на 30 процентов».

«Основа «Ливерпуля» сыграет против детей из «Юнайтед».

Нелюбовь к молодежи

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Последние две цитаты относятся к выставочному матчу с «Ливерпулем», в котором «МЮ» проиграл со счетом 1:4. И болельщики особо потешались над этим высказыванием Моуринью, потому что в стартовом составе на ту встречу вышли 35-летний вратарь Грант, 29-летний Санчес, 30-летний Мата, 28-летние Эррера и Дармиан. А еще смешнее то, что средний возраст основы «МЮ» составлял 26 лет, «Ливерпуля» — 25.

Молодежь в предсезонных играх используют все, но лишь Моуринью не только переводит на нее стрелки, но и открещивается от нее («Это даже наполовину не моя команда»). Юрген Клопп этим летом расхваливал юных игроков, Пеп Гвардьола говорил, что был рад провести с ними несколько недель. А тренер «МЮ» разом испортил отношения со своими талантами, хотя на первой пресс-конференции на «Олд Траффорд» сам обнародовал список из 49 воспитанников академий, которые дебютировали в основных составах при Жозе. Мол, смотрите, как я люблю молодежь.

Сомнительная трансферная кампания

Все усложняется еще и сомнительной трансферной кампанией «МЮ»: 22 миллиона евро потрачены на защитника «Порту» Диегу Далота, а еще 59 миллионов — на хавбека «Шахтера» Фреда. Это все укрепления основного состава «Манчестер Юнайтед». На вопрос о покупках в интервью ESPN Моуринью ответил туманно: «Одно дело то, что я хочу. Другое дело то, что происходит». Читайте между строк: тренер не очень доволен покупками.

Тренер признался, что еще несколько месяцев назад предоставил руководству клуба список из пяти имен, но до сих пор ни одно из них не появилось в заявке «Манчестер Юнайтед». После товарищеской встречи с «Реалом» прямо в микст-зоне исполнительный директор «дьяволов» и главный по трансферам в клубе Эд Вудворд остановил Моуринью и что-то эмоционально ему говорил.

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Межсезонье — в трубу

Даже если в той беседе речь шла о трансферах, уже поздно. Межсезонье не принесло «Манчестер Юнайтед» никакой пользы, потому что 70 процентов игрового времени (если верить Моуринью) получали резервисты, и именно с ними налаживали связи Санчес и другие футболисты основы. При этом Погба, Лукаку, Лингард, Джоунс, Рэшфорд, Янг и Линделеф до начала августа находились в отпуске. Фред и де Хеа приступили к тренировкам в конце июля. Шоу, Байи, Матич, Валенсия, Ромеро и Смоллинг из-за травм пропустили матчи межсезонья частично или полностью. Марсьяль, Рохо и Дармиан всерьез намерены уйти.

Получается, что в следующую пятницу в матче с «Лестером» команда предстанет совершенно разобранной: лидеры не в форме, новичков почти нет, тренер психует, молодежь с заниженной самооценкой.

Неудивительно, что букмекеры сейчас считают Моуринью главным кандидатом на победу в Sacking race — гонке за первое увольнение в премьер-лиге. А газета The Sun пошла дальше и уже назвала имя вероятного преемника португальца — Зинедин Зидан. Однажды француз уже спас другой суперклуб от провального сезона и сходу выиграл с ним Лигу чемпионов. Сейчас все выглядит так, что и «Манчестер Юнайтед» грозит катастрофа. Ведь даже сам Моуринью признал: «На старте сезона мы в беде».

А что будет на финише?

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