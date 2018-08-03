«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Ахмедом Мусой

Арабский клуб сообщает, что с 25-летним нигерийцем подписано четырёхлетнее соглашение. По данным источников, «Лестер» получит за игрока $ 19 млн, а в случае успешного выступления игрока за новый клуб сумма может вырасти до $ 39 млн.

Нигерийский форвард попросил седьмой номер в команде.

Напомним, в прошлом сезоне в «Лестере» Муса не играл и был переведен в резервную команду. Зимой «лисы» отдали форварда в аренду в ЦСКА, за время которой Муса провёл 10 матчей и забил 6 мячей.