Английский клуб объявил о переходе бывшего футболиста «Кайсара»

Решение о подписании шестимесячного контракта с Аркином «Йовил Таун» принял после просмотра. Он стал восьмым новичком клуба в межсезонье.

В прошлом сезоне «Йовил Таун» занял 20-е место из 24 команд и сохранил место в четвертой по силе лиге Англии. Первую официальную игру в новом чемпионате команда проведет 4 августа — в гостях против «Бери».

В 2018 году Аркин выступал за «Кайсар», за который провел семь матчей в КПЛ и одну игру — в Кубке, но результативными действиями отметиться не сумел. В кызылординской команде он получил возможность поиграть со своим двоюродным братом и партнером по сборной Мартиники Матиасом Курьором.

До Казахстана Аркин выступал за «Мэнсфилд», «Ноттс Каунти» и «Херефорд Юнайтед» из третьих и четвертых лиг Англии, за турецкий «Трабзон Карадениспор» и шведскую «Сюрианску», на тот момент игравшие во вторых по силе дивизионах своих стран, а также за «Сент-Миррен» и «Росс-Каунти» из шотландской премьер-лиги.