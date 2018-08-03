Английский клуб объявил о переходе бывшего футболиста «Кайсара»
Бывший нападающий «Кайсара» Йоанн Аркин стал игроком английского «Йовил Тауна». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Бывший нападающий «Кайсара» Йоанн Аркин стал игроком английского «Йовил Тауна». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Решение о подписании шестимесячного контракта с Аркином «Йовил Таун» принял после просмотра. Он стал восьмым новичком клуба в межсезонье.
В прошлом сезоне «Йовил Таун» занял 20-е место из 24 команд и сохранил место в четвертой по силе лиге Англии. Первую официальную игру в новом чемпионате команда проведет 4 августа — в гостях против «Бери».
В 2018 году Аркин выступал за «Кайсар», за который провел семь матчей в КПЛ и одну игру — в Кубке, но результативными действиями отметиться не сумел. В кызылординской команде он получил возможность поиграть со своим двоюродным братом и партнером по сборной Мартиники Матиасом Курьором.
До Казахстана Аркин выступал за «Мэнсфилд», «Ноттс Каунти» и «Херефорд Юнайтед» из третьих и четвертых лиг Англии, за турецкий «Трабзон Карадениспор» и шведскую «Сюрианску», на тот момент игравшие во вторых по силе дивизионах своих стран, а также за «Сент-Миррен» и «Росс-Каунти» из шотландской
30-летний Аркин родился во Франции. Карьеру игрока он начал в 2005 году и первые шесть лет выступал на родине за вторые команды «Нанси», «Нанта» и ПСЖ, а также за «Кемпер» и «Ред Стар». С 2013 года Аркин вызывается в сборную Мартиники, откуда родом его предки, и забил за нее четыре гола в 17 матчах.