«Атлетико» установил клубный рекорд, продав 56 407 абонементов
Мадридский «Атлетико» обновил клубный рекорд по продаже абонементов на сезон, сообщает
Мадридский «Атлетико» обновил клубный рекорд по продаже абонементов на сезон, сообщает
Испанскому клубу удалось преодолеть отметку в 56 407 проданных абонементов на сезон-2018/19. Таким образом, «Атлетико» побил свой рекорд, установленный в прошлом году.
Напомним, в сентябре 2017 года мадридский клуб сменил стадион «Висенте Кальдерон» на «Ванда Метрополитано», который вмещает 67 703 зрителей.
В минувшем сезоне команда Диего Симеоне финишировала на второй строчке в испанской Примере. Также, клуб из Мадрида стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Марсель» со счётом 3:0.