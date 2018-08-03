«Атлетико» установил клубный рекорд, продав 56 407 абонементов

Испанскому клубу удалось преодолеть отметку в 56 407 проданных абонементов на сезон-2018/19. Таким образом, «Атлетико» побил свой рекорд, установленный в прошлом году.

Напомним, в сентябре 2017 года мадридский клуб сменил стадион «Висенте Кальдерон» на «Ванда Метрополитано», который вмещает 67 703 зрителей.

В минувшем сезоне команда Диего Симеоне финишировала на второй строчке в испанской Примере. Также, клуб из Мадрида стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Марсель» со счётом 3:0.