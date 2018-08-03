«Тобол» принял отставку Владимира Никитенко

Напомним, Андрей Мирошниченко в качестве тренера, старшего тренера и главного тренера работал с несколькими клубами высшей и первой лиги Казахстана. С августа 2011 — тренер-селекционер «Актобе», с апреля 2014 года — спортивный директор, а с января 2016 года — тренер костанайского «Тобола».

60-летний Никитенко до «Тобола» возглавлял молодежную сборную Казахстана, а до этого в его тренерский карьере были «Актобе», «Кайрат», «Атырау» и «Кайсар». Также он был ассистентом в грозненском «Тереке» в год завоевания Кубка России-2004. Команды Никитенко дважды выигрывали чемпионат Казахстана и по два раза — Кубок страны..