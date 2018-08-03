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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» принял отставку Владимира Никитенко

Руководство «Тобола» удовлетворило просьбу главного тренера Владимир Никитенко об отставке, которую он подал на следующий день после вылета из Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с Никитенко команду покинули ассистент главного тренера Юрий Коньков и тренер вратарей Александр Горошинский.

Таким образом, в тренерском штабе «Тобола» продолжили работу два специалиста: и.о. главного тренера Андрей Мирошниченко и тренер по физподготовке Евгений Антонов.

Напомним, Андрей Мирошниченко в качестве тренера, старшего тренера и главного тренера работал с несколькими клубами высшей и первой лиги Казахстана. С августа 2011 — тренер-селекционер «Актобе», с апреля 2014 года — спортивный директор, а с января 2016 года — тренер костанайского «Тобола».

60-летний Никитенко до «Тобола» возглавлял молодежную сборную Казахстана, а до этого в его тренерский карьере были «Актобе», «Кайрат», «Атырау» и «Кайсар». Также он был ассистентом в грозненском «Тереке» в год завоевания Кубка России-2004. Команды Никитенко дважды выигрывали чемпионат Казахстана и по два раза — Кубок страны..

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