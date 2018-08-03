«Тобол» принял отставку Владимира Никитенко
Руководство «Тобола» удовлетворило просьбу главного тренера Владимир Никитенко об отставке, которую он подал на следующий день после вылета из Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.
Руководство «Тобола» удовлетворило просьбу главного тренера Владимир Никитенко об отставке, которую он подал на следующий день после вылета из Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.
Вместе с Никитенко команду покинули ассистент главного тренера Юрий Коньков и тренер вратарей Александр Горошинский.
Таким образом, в тренерском штабе «Тобола» продолжили работу два специалиста: и.о. главного тренера Андрей Мирошниченко и тренер по физподготовке Евгений Антонов.
Напомним, Андрей Мирошниченко в качестве тренера, старшего тренера и главного тренера работал с несколькими клубами высшей и первой лиги Казахстана. С августа 2011 —
60-летний Никитенко до «Тобола» возглавлял молодежную сборную Казахстана, а до этого в его тренерский карьере были «Актобе», «Кайрат», «Атырау» и «Кайсар». Также он был ассистентом в грозненском «Тереке» в год завоевания Кубка России-2004. Команды Никитенко дважды выигрывали чемпионат Казахстана и по два раза — Кубок страны..