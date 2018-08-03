Разбивший голову о штангу Рибери сообщил, что идет на поправку
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери отметил, что идет на поправку и в ближайшее время вернется на поле.
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери отметил, что идет на поправку и в ближайшее время вернется на поле.
Ранее стало известно, что 35-летний француз получил травму на тренировке команды, ударившись головой о штангу. Прямо на поле игроку была оказана медицинская помощь. В итоге Рибери отправился в раздевалку с перевязанной головой и окровавленной правой рукой.
Пока неизвестно, примет ли участие Рибери в матче за Суперкубок Германии против «Айнтрахта» из Франкфурта 12 августа.