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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ПАОК перед матчем со «Спартаком» объявил о переходе форварда лондонского «Арсенала»

ПАОК объявил о переходе форварда Чуба Акпома из лондонского «Арсенала». Контракт с 22-летним англичанином заключен на три года.

За основную команду «Арсенала» Акпом провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. В составе молодежной команды «канониров» он забил 33 гола в 50 играх.

ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет со «Спартаком». Первая встреча состоится 8 августа в Салониках, ответная пройдет 14-го числа в Москве.

Ранее стало известно, что ПАОК в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.

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