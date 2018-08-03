ПАОК перед матчем со «Спартаком» объявил о переходе форварда лондонского «Арсенала»
ПАОК объявил о переходе форварда Чуба Акпома из лондонского «Арсенала». Контракт с 22-летним англичанином заключен на три года.
ПАОК объявил о переходе форварда Чуба Акпома из лондонского «Арсенала». Контракт с 22-летним англичанином заключен на три года.
За основную команду «Арсенала» Акпом провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. В составе молодежной команды «канониров» он забил 33 гола в 50 играх.
ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет со «Спартаком». Первая встреча состоится 8 августа в Салониках, ответная пройдет 14-го числа в Москве.
Ранее стало известно, что ПАОК в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.