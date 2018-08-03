Ибрагимович о травме колена в 2017 году: Говорили, мне конец, я ответил — нет

Швед выложил фото прооперированного колена (он получил травму в матче «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» в Лиге Европы) и подписал его так: «Говорили, мне конец, я ответил — НЕТ».

Ибрагимович повредил связки колена 20 апреля 2017 года. По прогнозам сроки возвращения должны были составить до 9 месяцев. 18 ноября он провел первый матч за «МЮ» после возвращения.



В марте 2018-го Златан перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». В 17 матчах в МЛС он забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.