Ибрагимович о травме колена в 2017 году: Говорили, мне конец, я ответил — нет
Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович вспомнил о травме колена в 2017 году, которая поставила под угрозу его дальнейшую игровую карьеру.
Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович вспомнил о травме колена в 2017 году, которая поставила под угрозу его дальнейшую игровую карьеру.
Швед выложил фото прооперированного колена (он получил травму в матче «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» в Лиге Европы) и подписал его так: «Говорили, мне конец, я ответил — НЕТ».
Ибрагимович повредил связки колена 20 апреля 2017 года. По прогнозам сроки возвращения должны были составить до 9 месяцев. 18 ноября он провел первый матч за «МЮ» после возвращения.
В марте 2018-го Златан перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». В 17 матчах в МЛС он забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.