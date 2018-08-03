Буффон спел песню новичка для игроков «ПСЖ»

Легендарнй итальянец, переехавший в Париж этим летом, держался уверенно и спокойно исполнил свой номер. Игроки «ПСЖ» в конце похлопали Буффону.

Буффон перешел из «Ювентуса» в «ПСЖ» на правах свободного агента. 40-летний голкипер подписал однолетний контракт с возможностью продлить срок соглашения еще на год.