Зачем «Милану» Игуаин? Зачем Бонуччи «Ювентусу» — понятно

Источник: Советский спорт

Одной из ключевых проблем команды Монтеллы на старте прошлого сезона было отсутствие забивного центрфорварда. Силва, Калинич, изначально подбиравшиеся под эту роль, со своей задачей не справились. Спасал положение Кутроне, но в столь нежном возрасте он не может тащить «Милан» на себе, с его задачами, амбициями и взыскательной публикой.

При живых Сусо и Чалханоглу, способных вырезать точную передачу на голову или на ногу партнеру с закрытыми глазами, форварды россонери постоянно оказывались закрыты защитниками или, выходя на ударную позицию, не попадали в цель. Приход Игуаина изменит ситуацию. И вот почему. «Милан» Гаттузо, создающий напряжение в штрафной соперника (порой стихийно: через бесконечное количество подач и ударов с дальних дистанций), нуждается в Игуаине, как нуждался когда-то в Шевченко «Милан» Дзаккерони. Гонсало, при всех его минусах, забьет минимум 20 мячей за сезон. А еще поучаствует в 10 голевых атаках — и это уже серьезное подспорье для миланцев в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. О большем пока говорить рано.

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Кто-то скажет, что аргентинцу 30, и он не в состоянии забивать так же стабильно, как раньше. Даже в прошлом сезоне чувствовалось, что Гонсало уже не тот. Но это обманчивое впечатление. Улучшение статистики Дибалы не могло не сказаться на показателях его партнера по атаке. Не будь в «ПСЖ» Кавани, Неймар забил бы не меньше 40 мячей и наоборот. А в «Милане» нет человека (по крайней мере сейчас), который бы «отбирал» голы у Игуаина.

Есть несколько вопросов, которые напрашиваются в этой истории сами собой: останутся ли в команде Силва, Бакка и Калинич? Как будет использован Кутроне? Сыграется ли Игуаин с Чалханоглу и Сусо? Подойдет ли «Милану» Халилович (плеймейкер с огромным потенциалом)? На них мы получим ответы уже по ходу сезона. Но все они важны и все дико волнуют тренерский штаб миланцев.