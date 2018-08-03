«Сампдория» подписала Роналду… Виейра
«Сампдория’в шуточном стиле объявила о новом трансфере. Итальянский клуб приобрел полузащитника Роналду Виейра из «Лидса» за 6,2 млн фунтов.
«Сампдория’в шуточном стиле объявила о новом трансфере. Итальянский клуб приобрел полузащитника Роналду Виейра из «Лидса» за 6,2 млн фунтов.
При этом в твиттере «Сампдории» эту новость сопровождала картинка, скопированная у «Ювентуса», когда тот объявил о переходе Криштиану Роналду.
Вийера 20 лет, за два года в чемпионшипе он забил один гол.