«Арсенал» будет бороться за титул. У него есть все необходимое

Источник: Спорт-Экспресс

УДАЧНАЯ КАРТА

Чемпионат Англии беспощаден. Даже великий «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса не мог выиграть Лигу чемпионов и три внутренних турнира в один год. Не могут это сделать и новые гении премьер-лиги Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола. Поэтому когда один из грандов начинает сезон без участия в главном еврокубке, то получает громадное преимущество.

Подобный гандикап трижды за последние четыре чемпионата позволял надевать на шеи золотые медали (дважды «Челси» и один раз «Лестер»). В этом сезоне таким преимуществом располагает «Арсенал».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlFdhodjRSt/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlFdhodjRSt/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Rate our summer signings so far 1️⃣➡️? . . #Lichtsteiner #Leno #Sokratis #Torreira #WeAreTheArsenal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/arsenal/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Arsenal Official</a> (@arsenal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-11T08:52:02+00:00">11 Июл 2018 в 1:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КАДРОВЫЕ КОЗЫРИ

Казалось, что с уходом вечного Арсена Венгера вся система под названием «Арсенал» растворится в воздухе, как дым из пушки после залпового огня. Но пока все получается лучше, чем предполагалось. Трансферы во времена французского тренера были больной темой для болельщиков «пушкарей». Складывалось ощущение, что любая трата лондонского клуба идет из личного бюджета Венгера.

Теперь все изменилось.

В это межсезонье «Арсенал» подписал: Штефана Лихтштайнера («Ювентус»), Сократиса Папастатопулоса («Боруссия» Д), Маттео Гендузи («Лорьян»), Бернда Лено («Байер») и Лукаса Торрейру («Сампдория»). Если опустить за скобки очень молодого Гендузи (19 лет), то вся пришедшая четверка уже состоявшиеся, зрелые личности.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlDeBRlDBP5/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlDeBRlDBP5/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Welcome to #Arsenal, @ltorreira34 . . #TimeForTorreira #Arsenal #Torreira</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/arsenal/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Arsenal Official</a> (@arsenal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-10T14:17:52+00:00">10 Июл 2018 в 7:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

УРУГВАЙСКИЙ КОРОТЫШ

Особо стоит выделить уругвайца Торрейру. В Италии про него говорили, что он прогрессирует после каждого матча. За предстоящий год его цена могла возрасти в несколько раз. Поэтому те 30 миллионов евро, которые заплатили англичане сейчас — хорошая сделка по нынешним меркам.

Торрейра — это Н’Голо Канте уругвайского покроя. Смесь Аарона Рэмси, Джека Уилшира и Гранита Джаки. Только в отличие от этой троицы южноамериканец не подвержен травмам.

Лучше всего о нем скажет тот факт, что в прошлом сезоне вся игра «Сампдории» строилась через этого уругвайского коротыша (рост Торрейры всего 168 см). Больше него за генуэзскую команду не сыграл никто — 36 матчей. В «Арсенале» только Джака (37), Бельерин (34) и Чех (34) могут похвастаться подобными цифрами. Остальные отстали на треть.

Для Торрейры были нормой такие высокие показатели как 2,8 перехвата за матч и средняя точность передач 87,9 процента. Для сравнения, лучши епо этим показателям за прошлый сезон среди «канониров» — Шкодран Мустафи (2,4 перехвата) и Начо Монреаль (средняя точность передач 89,5). Оба — защитники.

Торрейра- это тот футболист, чья зона ответственности — порядок в центре поля. И, возможно, тот игрок, которого так не хватало лондонцам для серьезного успеха последние лет десять.

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА ЛИГИ

Возрастные и опытные Папастатопулос и Лихтштайнер добавят матерости и брутальности, которых не доставало для стабильных выступлений при Венгере.

Последний новичок — голкипер Бернд Лено, который вряд ли станет первым номером в этом сезоне. Заменить Петра Чеха априори сложно. Даже стареющего. Даже такому таланту, как немецкий вратарь. И все же он вполне способен повторить путь Давида Де Хеа — обжиться в первый год, а потом надолго застолбить за собой место в воротах.

Велика вероятность, что на флажке трансферного окна Эмери удастся подписать Стивена Н’Зонзи, который ради перехода в лондонский клуб приостановил переговоры с «Ромой». Французский полузащитник отлично выступил на прошедшем чемпионате мира и хорошо знаком с испанским тренером по работе в «Севилье», и с английским чемпионатом, где успел поиграть за «Блэкберн» и «Стоук Сити».

Теперь смешайте всех новичков с существующим коктейлем и получите стабильную разношерстную команду.

В обороне — по два сильных игрока на позицию (Колашинац, Бельерин, Косьельни, Папастатопулос, Мустафи, Холдинг, Лихтштайнер, Чемберс).

В центре — калейдоскоп разносторонних исполнителей (Рэмси, Джака, Езил, Мхитарян, Торрейра, Эль-Ненни).

В нападении — два быстрейших форварда Европы (Обамеянг иЛякасетт). И это далеко не вся красно-белая обойма.

Если взять фокус шире и обратиться к вечному правилу, что нападение выигрывает матчи, а оборона — титулы, то получается и здесь «Арсенал» на правильном пути. Сложно вспомнить, когда его защита выглядела так солидно и надежно. По потенциалу, пожалуй, это лучшая оборона лиги.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bj_6d0sh3p_/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bj_6d0sh3p_/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Here they are... our @premierleague fixtures for 2018/19 #PremierLeague #Arsenal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/arsenal/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Arsenal Official</a> (@arsenal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-14T08:38:05+00:00">14 Июн 2018 в 1:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КАЛЕНДАРЬ

Восемь последних туров для «пушкарей» будут с командами средней руки («Вулверхэмптон», «Ньюкасл», «Эвертон», «Уотфорд», «Кристал Пэлас», «Лестер», «Брайтон» и «Бернли»). Такого подарка на финише нет ни у одного конкурента. Даже если «Арсенал» возьмет чуть меньше, чем соперники, в битвах между собой, это можно будет с лихвой компенсировать на финише.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl6PSDLjIn1/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl6PSDLjIn1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/arsenal/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Arsenal Official</a> (@arsenal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-31T20:47:19+00:00">31 Июл 2018 в 1:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НЕДООЦЕНЕННЫЙ ЭМЕРИ

Эмери по-прежнему остается одним из самых недооцененных тренеров Европы. Он показывал свой класс еще у руля «Валенсии». Испанец был одним из немногих, кто ввязывался в бой с «Барсой» и «Реалом». А потом продолжил гнуть линию с «Севильей», выиграв три кубка Лиги Европы подряд.

Приглашение в «ПСЖ» выглядело его звездным часом. Но зачастую трудяге-ремесленнику трудно в глянцевой жизни. Унаи погубили зашкаливающая радиация звезд, а также кулуарные игры в парижском клубе.

Пока все складывается как нельзя лучше. «Арсенал» недооценивают. После ухода Венгера у английских СМИ образовался вакуум по отношению к «канонирам». Они не играют в ЛЧ и имеют отличный кадровый запас. А на финише их ждет календарь, который может превратиться в чемпионскую ковровую дорожку и долгожданные крики болельщиков: «London is red!»*