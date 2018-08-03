Президент «Ромы»: Мы все еще хотим Месси

При этом президент «Ромы» Джеймс Паллотта повторил, что римлянам этого мало.



«Это ничего не меняет. Мы все еще хотим Месси», — заявил Паллотта.



Ранее «Барселона» сорвала переход в римский клуб вингера «Бордо» Малкома.



«Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их только в том случае, если они отдадут нам Месси", — говорил ранее Паллотта.