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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Ромы»: Мы все еще хотим Месси

«Рома» взяла на работу сотрудника «Барселоны». Итальянец Франческо Кальво стал новым директором по прибыли.

Источник: Reuters

Кальво приступит к работе в сентябре.

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При этом президент «Ромы» Джеймс Паллотта повторил, что римлянам этого мало.

«Это ничего не меняет. Мы все еще хотим Месси», — заявил Паллотта.

Ранее «Барселона» сорвала переход в римский клуб вингера «Бордо» Малкома.

«Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их только в том случае, если они отдадут нам Месси", — говорил ранее Паллотта.

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