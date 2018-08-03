Президент «Ромы»: Мы все еще хотим Месси
«Рома» взяла на работу сотрудника «Барселоны». Итальянец Франческо Кальво стал новым директором по прибыли.
«Рома» взяла на работу сотрудника «Барселоны». Итальянец Франческо Кальво стал новым директором по прибыли.
Кальво приступит к работе в сентябре.
При этом президент «Ромы» Джеймс Паллотта повторил, что римлянам этого мало.
«Это ничего не меняет. Мы все еще хотим Месси», — заявил Паллотта.
Ранее «Барселона» сорвала переход в римский клуб вингера «Бордо» Малкома.
«Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их только в том случае, если они отдадут нам Месси", — говорил ранее Паллотта.