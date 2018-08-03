Сарри уверен, что Виллиан останется в «Челси», ясности по Куртуа нет

Источник: Reuters

Итальянский специалист заверил, что бразильский форвард Виллиан останется в Лондоне. В то же время Сарри не смог дать ответ относительно будущего бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

«Я вчера говорил с Виллианом. У нас было очень приятное общение, я рад. С Виллианом нет никаких проблем. Я уверен, что он никуда не уйдёт.