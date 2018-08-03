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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Сарри уверен, что Виллиан останется в «Челси», ясности по Куртуа нет

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о последних трансферных новостях клуба.

Источник: Reuters

Итальянский специалист заверил, что бразильский форвард Виллиан останется в Лондоне. В то же время Сарри не смог дать ответ относительно будущего бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

«Я вчера говорил с Виллианом. У нас было очень приятное общение, я рад. С Виллианом нет никаких проблем. Я уверен, что он никуда не уйдёт.

Насчёт Куртуа я пока не знаю. В настоящее время он является голкипером «Челси». Не знаю, что будет дальше. Всё зависит от клуба и него самого. Но я надеюсь, что Куртуа останется вратарём «Челси», — приводит слова Сарри пресс-служба лондонского клуба.

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