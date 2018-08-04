Лэмпард одержал победу в первом официальном матче в качестве тренера «Дерби»

Источник: AP 2018

Встреча состоялась в Рединге на стадионе «Мадейски» и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Для нового наставника «Дерби» Фрэнка Лэмпарда эта победа стала первой в его тренерской карьере.

Стоит отметить, что команда бывшего игрока «Челси» сумела добиться такого результата благодаря голу полузащитника Тома Лоуренса в компенсированное время второго тайма.

Напомним, Лэмпард был назначен на должность главного тренера «Дерби» 31 мая 2018 года. Контракт 40-летнего специалиста рассчитан на три года.