Лэмпард одержал победу в первом официальном матче в качестве тренера «Дерби»
«Дерби Каунти» обыграл «Рединг» в стартовом матче английского Чемпионшипа сезона-2018/19.
«Дерби Каунти» обыграл «Рединг» в стартовом матче английского Чемпионшипа сезона-2018/19.
Встреча состоялась в Рединге на стадионе «Мадейски» и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Для нового наставника «Дерби» Фрэнка Лэмпарда эта победа стала первой в его тренерской карьере.
Стоит отметить, что команда бывшего игрока «Челси» сумела добиться такого результата благодаря голу полузащитника Тома Лоуренса в компенсированное время второго тайма.
Напомним, Лэмпард был назначен на должность главного тренера «Дерби» 31 мая 2018 года. Контракт 40-летнего специалиста рассчитан на три года.
Сезон-2017/18 «Дерби» закончил на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Последний раз клуб участвовал в АПЛ в 2008 году.