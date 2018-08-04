Видаль официально перешел из «Баварии» в «Барселону»
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Чили по футболу Артуро Видаль покинул мюнхенскую «Баварию» и стал игроком испанской «Барселоны», сообщается на официальных сайтах обоих клубов.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Чили по футболу Артуро Видаль покинул мюнхенскую «Баварию» и стал игроком испанской «Барселоны», сообщается на официальных сайтах обоих клубов.
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«Спасибо «Баварии» и всем ее болельщикам. Мне очень понравилось мое время в Мюнхене. Я хотел бы поблагодарить клуб еще за то, что позволил мне принять новый вызов в «Барселоне», — приводит слова Видаля официальный сайт «Баварии».
Видаль перешел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» летом 2015 года и с тех пор провел за мюнхенцев 124 официальных матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач. Вместе с «Баварией» чилиец трижды становился чемпионом Германии.