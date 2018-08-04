Видаль официально перешел из «Баварии» в «Барселону»

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Как сообщает пресс-служба «Барселоны», 31-летний полузащитник подписал с клубом контракт сроком на три года и в ближайшее время прибудет в столицу Каталонии для прохождения медосмотра и официальной презентации.

«Спасибо «Баварии» и всем ее болельщикам. Мне очень понравилось мое время в Мюнхене. Я хотел бы поблагодарить клуб еще за то, что позволил мне принять новый вызов в «Барселоне», — приводит слова Видаля официальный сайт «Баварии».