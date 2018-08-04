Непростой выезд для лидеров. Превью к 21-му туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 21

4 августа (суббота)

«Жетысу» — «Акжайык»

Встретятся соседи по турнирной таблице. Семиреченцы идут пятыми и всего на одно очко опережают занимающих восьмую строчку уральцев. Фаворитами матча будут считаться талдыкорганцы, так как уральцы неудачно смотрятся в гостях, в текущем сезоне им только в одном случае посчастливилось одержать выездную победу: над «Шахтером» в 17-м туре — 2:1.

В первом круге сильнее был «Акжайык» — 2:0 (11-й тур).

Между собой команды встречались 23 раз, десять побед в активе «Жетысу» при двух ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 33−32. Самый крупный счет в их противостояниях был зафиксирован в 2013 году, когда талдыкорганцы дома выиграли — 5:1.

«Атырау» — «Кайсар»

«Нефтяникам» отступать некуда, поэтому они сделают все возможное, чтобы выиграть во встрече с равным по силам соперником и выправить турнирное положение (12-е место). Кызылординцы неплохо себя чувствуют и на седьмой позиции, тем более от зоны вылета их отделяют немного-немало шесть пунктов. Кроме того, футболисты «Кайсара» показывают более выраженную игру, позволяющую им также надеяться на приемлемый результат в нефтяной столице.

В первом круге стороны не выявили сильнейшего — 0:0.

В статистике личных встреч соперники идут «ноздря в ноздрю»: 11 побед у «Атырау», девять игр завершились вничью и еще в десяти поединках верх брал «Кайсар», разница мячей 32−29 в пользу атырауского клуба.

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«Актобе» — «Астана»

Руководство столичного клуба заявило, что этот матч астанчане проведут не в оптимальном составе, поскольку приоритет отдается Лиге чемпионов. Правда, это не означает, что хозяева нахрапом возьмут три очка. Все же «Астане» очки нужны не меньше, чтобы держать на дистанции «Кайрат». Но в этот день удача может улыбнуться любой из сторон.

В первом круге успех праздновала «Астана» — 3:1 (11-й тур).

В «личке» преимуществом владеет столичный клуб: 18 побед при десяти ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 49−32. Самая крупная победа также принадлежит астанчанам — 6:1 (2014).

5 августа (воскресенье)

«Кызыл-Жар СК» — «Иртыш»

Обе команды не впечатляют, вследствие чего нелегко отдать кому-либо предпочтение. Павлодарцы и вовсе в последних семи турах не выигрывали. Не встряхнул их и приход нового-старого тренера Димитара Димитрова. Не исключено, что в этот раз ему удастся достучаться до своих игроков. Пока же «Иртыш» в таблице девятый, «Кызыл-Жар СК» — 11-й с отставанием в один балл.

В первом круге петропавловцы потерпели крупное поражение — 0:5 (11-й тур).

При этом северо-казахстанцы и ранее неудачно противостояли павлодарцам: четыре победы, пять ничьих и 18 поражений с разницей мячей 16−49.

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«Шахтер» — «Кайрат»

Алматинцы, наверняка, не успеют полностью восстановиться после еврокубковой встречи с «АЗ Алкмаром», в связи с чем главному тренеру Карлосу Ферреру придется внести необходимые коррективы в стартовый состав. Впрочем, запаса прочности и мастерства хватит гостям, чтобы обойтись без потерь в Караганде. Главное, с уважением отнестись к сопернику. Тем не менее быть полностью уверенным в победе «Кайрата» не приходится, потому как «горняки» за счет предельной самоотдачи в состоянии преподнести сюрприз.

Матч первого круга завершился неудачей карагандинской команды — 0:2 (11-й тур).

Всего стороны провели 58 очных встреч, в которых «Шахтер» выходил победителем 19 раз при 11 ничьих и 28 поражениях с разницей мячей 61−97. Вдобавок карагандинцы трижды терпели разгромные поражения от «Кайрата» — 1:6 (2014), 0:5 (2015), 0:5 (2016).

«Тобол» — «Ордабасы»

Костанайцы не в лучшем психологическом состоянии подходят к этой игре. Выбыли из Лиги Европы, да еще в отставку подал Владимир Никитенко. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Мирошниченко. Как бы все это не подкосило команду, хотя футболисты должны оставаться профессионалами и на соответствующем уровне отыграть матч с шымкентцами. Не за гроши ведь играют.

Другое дело, что «Ордабасы» предоставляется хороший шанс до трех очков сократить отставание от третьего места, на котором, как известно, находится «Тобол». По сути, это центральный матч тура.

В первом круге южане уступили — 0:1 (11-й тур).