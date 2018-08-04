Погба выбрал игровой номер в «Барселоне»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выбрал себе игровой номер в «Барселоне», сообщает Tuttosport.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выбрал себе игровой номер в «Барселоне», сообщает Tuttosport.
Согласно информации издания, на переговорах с техническим директором испанской команды Эриком Абидалем французскому хавбеку была предложена футболка с номером 8. Напомним, ранее под этим номером выступал полузащитник Андрес Иньеста, который играл за каталонцев на протяжении 22 лет. Отмечается, что Погба оценил данное предложение и, в случае трансфера, согласился взять себе номер испанца.
Ранее сообщалось, что Погба изъявил желание покинуть «Манчестер Юнайтед». Сложность состоит в том, что соглашение француза с английским клубом рассчитано до 2021 года.