Погба выбрал игровой номер в «Барселоне»

Согласно информации издания, на переговорах с техническим директором испанской команды Эриком Абидалем французскому хавбеку была предложена футболка с номером 8. Напомним, ранее под этим номером выступал полузащитник Андрес Иньеста, который играл за каталонцев на протяжении 22 лет. Отмечается, что Погба оценил данное предложение и, в случае трансфера, согласился взять себе номер испанца.