Касильяс рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру футболиста.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру футболиста.
«Думаю, что хорошо, если игрок выступает в нескольких клубах в своей карьере. Я провёл большую часть своей жизни в мадридском “Реале” и убеждён, что это лучший клуб в истории.
Но, прибыв в Португалию и начав выступать за “Порту”, я остался доволен. Хотел бы завершить карьеру именно здесь, когда истечет срок действия моего контракта», — приводит слова Касильяса RTP.
Напомним, срок действия соглашения между 37-летним испанским вратарём и клубом истекает в 2019 году. Сезон-2018/19 станет четвёртым для Касильяса в стане «Порту».