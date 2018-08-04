Касильяс рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

«Думаю, что хорошо, если игрок выступает в нескольких клубах в своей карьере. Я провёл большую часть своей жизни в мадридском “Реале” и убеждён, что это лучший клуб в истории.

Но, прибыв в Португалию и начав выступать за “Порту”, я остался доволен. Хотел бы завершить карьеру именно здесь, когда истечет срок действия моего контракта», — приводит слова Касильяса RTP.