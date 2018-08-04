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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Касильяс рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру футболиста.

Источник: Reuters

«Думаю, что хорошо, если игрок выступает в нескольких клубах в своей карьере. Я провёл большую часть своей жизни в мадридском “Реале” и убеждён, что это лучший клуб в истории.
Но, прибыв в Португалию и начав выступать за “Порту”, я остался доволен. Хотел бы завершить карьеру именно здесь, когда истечет срок действия моего контракта», — приводит слова Касильяса RTP.

Напомним, срок действия соглашения между 37-летним испанским вратарём и клубом истекает в 2019 году. Сезон-2018/19 станет четвёртым для Касильяса в стане «Порту».

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