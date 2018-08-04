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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира из МЮ отказался прервать отпуск по просьбе Моуринью и устроил вечеринку в США

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба отказался прервать отпуск и присоединиться к клубу на предсезонные сборы, сообщает итальянское издание Tuttosport.

Источник: AP 2018

Этим летом Погба в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, отметившись голом в финале против Хорватии — 4:2.

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Из-за мундиаля Погба не присоединился к «МЮ» на предсезонке. Француз ответил отказом на просьбу главного тренера Жозе Моуринью прервать отпуск и в тот же день устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха.

Ранее сообщалось, что Погба хочет вернуться в итальянский «Ювентус», за который играл с 2012 по 2016 год. По данным Tuttosport, француз не хочет работать с Моуринью, который часто его критиковал.

В 2016 году «МЮ» заплатил 105 миллионов долларов за переход Погба. На тот момент трансфер стал самым дорогим в истории футбола, но через год его достижение побил переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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