Чемпион мира из МЮ отказался прервать отпуск по просьбе Моуринью и устроил вечеринку в США

Источник: AP 2018

Этим летом Погба в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, отметившись голом в финале против Хорватии — 4:2.

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Из-за мундиаля Погба не присоединился к «МЮ» на предсезонке. Француз ответил отказом на просьбу главного тренера Жозе Моуринью прервать отпуск и в тот же день устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха.

Ранее сообщалось, что Погба хочет вернуться в итальянский «Ювентус», за который играл с 2012 по 2016 год. По данным Tuttosport, француз не хочет работать с Моуринью, который часто его критиковал.