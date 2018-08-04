«Реал Сосьедад» заинтересован в покупке Черышева у «Вильярреала»
Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев может в ближайшее время сменить клуб, сообщает Mundo Deportivo.
Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев может в ближайшее время сменить клуб, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, руководство «Вильярреала» намерено продать игрока до закрытия летнего трансферного окна. В услугах 27-летнего хавбека заинтересован «Реал Сосьедад», однако «Вильярреал» намерен продать российского футболиста не менее, чем за € 20 млн, что может быть не по карману клубу из
Ранее сообщалось, что интерес к Черышеву проявляет «Эвертон».
Черышев в составе сборной России дошёл до четвертьфинала мундиаля, где его команда уступила в серии пенальти хорватам (2:2, 3:4). Он забил четыре гола в пяти матчах.