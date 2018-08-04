«Реал Сосьедад» заинтересован в покупке Черышева у «Вильярреала»

По данным издания, руководство «Вильярреала» намерено продать игрока до закрытия летнего трансферного окна. В услугах 27-летнего хавбека заинтересован «Реал Сосьедад», однако «Вильярреал» намерен продать российского футболиста не менее, чем за € 20 млн, что может быть не по карману клубу из Сан-Себастьяна.