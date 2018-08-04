Александр Медведев: Контракт «Газпромэкспорта» и «Аустрии» носит многосторонний характер

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Аустрия» объявила о подписании спонсорского контракта с «Газпромэкспортом» на пять лет.

Компания стала титульным спонсором всех молодежных команд клуба, название корпорации будет отображено на футболках игроков.

«Здесь простая логика: в тех странах, в которых мы развиваем наш бизнес, мы, как социально-ответственная компания, занимаемся поддержкой культуры и спорта, и поскольку отношения с Австрией развиваются очень успешно, мы отметили 50 лет нашего сотрудничества и продлили газовый контракт. Это способствует расширению горизонта мальчишек, которые участвуют в турнирах. Сотрудничество носит многосторонний характер и хочу подчеркнуть, что не только “Газпром” тратит деньги за границей, но и наши партнеры вкладывают средства в России», — сказал Медведев.

«Анализируя, как “Аустрия” строит работу, видим, что их академия работает над воспитанием своих футболистов, как это делает “Зенит”. Мы приняли решение вступить в такие отношения, тем более, что у австрийцев новый стадион и новая база. У нас задачи не только политические, но и социально-ответственные, которые создают соответствующее отношение не только со стороны политики, но со стороны и граждан», — отметил гендиректор компании.