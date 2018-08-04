Рекордсмен по голам на одном ЧМ среди защитников договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

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По данным издания, Мина договорился об условиях личного контракта с «МЮ». Соглашение будет рассчитано на пять сезонов, а его ежегодная зарплата составит 8,5 миллионов евро в год.

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Сейчас «Барса» и «МЮ» договариваются о сумме трансфере Мины. Испанский клуб хочет выручить не менее 45 миллионов евро, а англичане пока предложили 39 миллионов.

23-летний Мина перешел в «Барсу» в январе за 12 миллионов евро из бразильского «Палмейраса». За каталонцев он провел пять матчей в чемпионате и одну игру — в Кубке.