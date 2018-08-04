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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

Рекордсмен по голам на одном ЧМ среди защитников договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

По данным издания, Мина договорился об условиях личного контракта с «МЮ». Соглашение будет рассчитано на пять сезонов, а его ежегодная зарплата составит 8,5 миллионов евро в год.

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Сейчас «Барса» и «МЮ» договариваются о сумме трансфере Мины. Испанский клуб хочет выручить не менее 45 миллионов евро, а англичане пока предложили 39 миллионов.

23-летний Мина перешел в «Барсу» в январе за 12 миллионов евро из бразильского «Палмейраса». За каталонцев он провел пять матчей в чемпионате и одну игру — в Кубке.

Этим летом Мина забил три гола в трех матчах чемпионата мира-2018, а его Колумбия дошла до 1/8 финала, где в серии пенальти уступила Англии. Он повторил рекорд результативности среди защитников на одном ЧМ — из игроков его амплуа только немец Пауль Брайтнер отличился трижды на ЧМ-1974.

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