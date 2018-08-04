Рекордсмен по голам на одном ЧМ среди защитников договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, Мина договорился об условиях личного контракта с «МЮ». Соглашение будет рассчитано на пять сезонов, а его ежегодная зарплата составит 8,5 миллионов евро в год.
Сейчас «Барса» и «МЮ» договариваются о сумме трансфере Мины. Испанский клуб хочет выручить не менее 45 миллионов евро, а англичане пока предложили 39 миллионов.
23-летний Мина перешел в «Барсу» в январе за 12 миллионов евро из бразильского «Палмейраса». За каталонцев он провел пять матчей в чемпионате и одну игру — в Кубке.
Этим летом Мина забил три гола в трех матчах чемпионата мира-2018, а его Колумбия дошла до 1/8 финала, где в серии пенальти уступила Англии. Он повторил рекорд результативности среди защитников на одном ЧМ — из игроков его амплуа только немец Пауль Брайтнер отличился трижды на ЧМ-1974.