«Жетысу» и «Акжайык» обменялись голами в матче 21-го тура КПЛ

Игра проходила сегодня, 4 августа, в Талдыкоргане и завершилась ничьей — 1:1.

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У «Жетысу» на 34-й минуте забил полузащитник Рауль Джалилов, но на 70-й «Акжайык» ответил голом латвийского форварда Артура Карашаускаса, который удачно вышел на замену.

Для «Жетысу» эта ничья стала пятой в КПЛ-2018, а для «Акжайыка» — седьмой. С 26 очками талдыкорганцы идут на пятом месте, а уральцы занимают шестую строчку.