«Жетысу» и «Акжайык» обменялись голами в матче 21-го тура КПЛ
Футболисты «Жетысу» сыграли вничью с уральским «Акжайыком» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Футболисты «Жетысу» сыграли вничью с уральским «Акжайыком» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 4 августа, в Талдыкоргане и завершилась ничьей — 1:1.
У «Жетысу» на 34-й минуте забил полузащитник Рауль Джалилов, но на 70-й «Акжайык» ответил голом латвийского форварда Артура Карашаускаса, который удачно вышел на замену.
Для «Жетысу» эта ничья стала пятой в КПЛ-2018, а для «Акжайыка» — седьмой. С 26 очками талдыкорганцы идут на пятом месте, а уральцы занимают шестую строчку.
В 20:00 по астанинскому времени стартует матч «Атырау» — «Кайсар», а в 21:00 — «Актобе» — «Астана» — посмотреть обе игры можно здесь. Другие встречи тура «Кызыл-Жар СК» — «Иртыш», «Тобол» — «Ордабасы», «Шахтер» — «Кайрат» пройдут завтра, 5 августа.