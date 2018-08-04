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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» и «Акжайык» обменялись голами в матче 21-го тура КПЛ

Футболисты «Жетысу» сыграли вничью с уральским «Акжайыком» в домашнем матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 4 августа, в Талдыкоргане и завершилась ничьей — 1:1.

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У «Жетысу» на 34-й минуте забил полузащитник Рауль Джалилов, но на 70-й «Акжайык» ответил голом латвийского форварда Артура Карашаускаса, который удачно вышел на замену.

Для «Жетысу» эта ничья стала пятой в КПЛ-2018, а для «Акжайыка» — седьмой. С 26 очками талдыкорганцы идут на пятом месте, а уральцы занимают шестую строчку.

В 20:00 по астанинскому времени стартует матч «Атырау» — «Кайсар», а в 21:00 — «Актобе» — «Астана» — посмотреть обе игры можно здесь. Другие встречи тура «Кызыл-Жар СК» — «Иртыш», «Тобол» — «Ордабасы», «Шахтер» — «Кайрат» пройдут завтра, 5 августа.

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