ПСЖ разгромил «Монако» в Суперкубке Франции по футболу

В матче не принимал участие российский полузащитник «Монако» Александр Головин , перешедший этим летом из московского ЦСКА.

ПСЖ участвовал в матче за Суперкубок Франции в 12-й раз, на счету клуба восемь побед и четыре поражения. У «Монако» четыре победы и три поражения.