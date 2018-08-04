ПСЖ разгромил «Монако» в Суперкубке Франции по футболу
ТАСС, 4 августа. ПСЖ одержал крупную победу над «Монако» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в китайском Шэньчжэне.
ТАСС, 4 августа. ПСЖ одержал крупную победу над «Монако» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в китайском Шэньчжэне.
Забитыми мячами отметились Анхель Ди Мария (33-я, 90-я минуты), Кристофер Нкунку (40) и Тимоти Веа (67).
В матче не принимал участие российский полузащитник «Монако» Александр Головин, перешедший этим летом из московского ЦСКА.
ПСЖ участвовал в матче за Суперкубок Франции в 12-й раз, на счету клуба восемь побед и четыре поражения. У «Монако» четыре победы и три поражения.
В первом туре чемпионата страны ПСЖ 12 августа примет «Кан», «Монако» 11 августа в гостях сыграет с «Нантом».