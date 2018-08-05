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02:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» разгромил «Наполи» в товарищеском матче

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Футболисты английского «Ливерпуля» разгромили итальянский «Наполи» в предсезонном товарищеском матче.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Дублине, завершилась со счетом 5:0 в пользу «красных». В составе «Ливерпуля» отличились Джеймс Милнер (4-я минута), Джорджиньо Вейналдум (9), Мохамед Салах (58), Дэниел Старридж (73) и Альберто Морено (78).

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