«Ливерпуль» разгромил «Наполи» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в субботу в Дублине, завершилась со счетом 5:0 в пользу «красных». В составе «Ливерпуля» отличились Джеймс Милнер (4-я минута), Джорджиньо Вейналдум (9), Мохамед Салах (58), Дэниел Старридж (73) и Альберто Морено (78).