«Ливерпуль» разгромил «Наполи» в товарищеском матче
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Футболисты английского «Ливерпуля» разгромили итальянский «Наполи» в предсезонном товарищеском матче.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Футболисты английского «Ливерпуля» разгромили итальянский «Наполи» в предсезонном товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в субботу в Дублине, завершилась со счетом 5:0 в пользу «красных». В составе «Ливерпуля» отличились Джеймс Милнер (4-я минута), Джорджиньо Вейналдум (9), Мохамед Салах (58), Дэниел Старридж (73) и Альберто Морено (78).