«Интер» обыграл «Лион» в матче Международного кубка чемпионов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Футболисты итальянского «Интера» обыграли французский «Лион» в матче Международного кубка чемпионов.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Футболисты итальянского «Интера» обыграли французский «Лион» в матче Международного кубка чемпионов.
Субботняя игра в итальянском городе Лечче завершилась победой «Интера» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 52-й минуте Лаутаро Мартинес.
Игра стала заключительной для обоих клубов в рамках данного турнира.