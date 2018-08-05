«Милан» победил «Барселону» в Международном кубке чемпионов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Итальянский «Милан» одержал победу над испанской «Барселоной» в матче предсезонного футбольного турнира Международный кубок чемпионов.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Итальянский «Милан» одержал победу над испанской «Барселоной» в матче предсезонного футбольного турнира Международный кубок чемпионов.
Встреча, прошедшая в субботу в
Таким образом, в трех матчах турнира «Милан» одержал одну победу и дважды уступил (один раз по пенальти), а «Барселона» один раз победила по пенальти и потерпела два поражения.