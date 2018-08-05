«Милан» победил «Барселону» в Международном кубке чемпионов

Встреча, прошедшая в субботу в Санта-Кларе, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Гол на третьей добавленной ко времени второго тайма минуте забил Андре Силва.

Таким образом, в трех матчах турнира «Милан» одержал одну победу и дважды уступил (один раз по пенальти), а «Барселона» один раз победила по пенальти и потерпела два поражения.