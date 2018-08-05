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10:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Милан» победил «Барселону» в Международном кубке чемпионов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Итальянский «Милан» одержал победу над испанской «Барселоной» в матче предсезонного футбольного турнира Международный кубок чемпионов.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Санта-Кларе, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Гол на третьей добавленной ко времени второго тайма минуте забил Андре Силва.

Таким образом, в трех матчах турнира «Милан» одержал одну победу и дважды уступил (один раз по пенальти), а «Барселона» один раз победила по пенальти и потерпела два поражения.

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