Спор за наследство Роналду. «Реал» победил «Ювентус»

Источник: AFP 2018

Первый успех Лопетеги

«Реал» — «Ювентус» — 3:1 (1:1)

Голы: Карвахаль, 12 — в свои ворота (0:1). Бэйл, 39 (1:1). Асенсио, 47 (2:1). Асенсио, 56 (3:1).

«Реал»: Навас (Лунин, 64), Карвахаль (Одриосола, 46), Начо (Эдегор, 77), Регилон, Санчес (Леон, 78), Кроос (Асенсио, 46), Вальверде, Иско (Льоренте, 46), Себальос (Майораль, 64), Бэйл (Васкес, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 46).

«Ювентус»: Щенсны (Перин, 63), Де Шильо, Бенатиа (Ругани, 63), Жоау Канселу, Алекс Сандру, Кьеллини (Барцальи, 72), Маркизио, Хедира (Фаджоли, 46), Пьянич (Фернандеш, 71), Бернардески, Фавилли (Перейра, 63).

Предупреждения: Бенатиа, 6. Сандру, 33. Регилон, 81.

5 августа. Лэндовер. Стадион FedExField.

Если бы не мировое первенство, из-за которого многие звезды «Ювентуса» во главе с Криштиану Роналду начали подготовку к сезону позже одноклубников, встреча «Старой синьоры» с «Реалом» могла стать едва ли не главным событием межсезонья. Но и без португальца и только вернувшегося в Турин Бонуччи было, на что посмотреть. Например, Массимилиано Аллегри не стоит на месте и пробует новую тактическую схему. В первом тайме у прогулявшихся накануне рядом с Белым домом ювентийцев она работала четче, чем у соперника, и Алекс Сандру заставил Карвахаля срезать мяч в собственные ворота.

У позже начавшего подготовку к сезону «Реала» перестройка по определению идет сложнее. Хулен Лопетеги в процессе знакомства с командой пробует различные сочетания, но пока не может рассчитывать на только начавших занятия Марселу и Каземиру, а также продолжающих отдыхать Модрича, Ковачича и Сехио Рамоса. С игравшими в финале ЧМ-2018 хорватами все понятно, а вот ситуация с капитаном вызывает вопросы даже у одноклубников. Хотя сейчас все больше внимания приковывает планирующий забрать себе королевский скипетр Бэйл, украсивший игру мадридцев потрясающим попаданием в верхний угол.

Впрочем, после перерыва заявку на трон сделал еще два игрока. Бразильский вундеркинд Винисиус Жуниор в день дебюта против «МЮ» просто понравился, а тут, едва появившись на поле, выдал голевую передачу другому джокеру — Асенсио.

Дубль признанный лучшим игроком матча испанец оформил уже после передачи Лукаса Васкеса, но и тут не обошлось без Винисуса, закрутившего головы оппонентам серией финтов. А ведь ему всего 18 лет! Молод и Асенсио, и, возможно, новому «Реалу» сейчас не нужны готовые звезды. Даже Куртуа в воротах, ведь украинец Лунин снова отыграл свой отрезок на ноль. Мастер работы с молодежью Лопетеги может заставить сиять с новой силой тех, кто есть под рукой.

Первый гол Лаутаро Мартинеса

«Интер» — «Лион» — 1:0 (0:0)

Гол: Мартинес, 52.

«Интер»: Ханданович, Асамоа (Эммерс, 70), де Фрай (Раноккиа, 58), Д`Амброзио (Дзаппа, 81), Шкриньяр, Далберт, Гальярдини (Весино, 58), Икарди, Политано (Рорич, 81), Карамо (Жоау Мариу, 59), Мартинес (Сальседо Мора, 70).

«Лион»: Горжелен, Рафаэл (Тете, 83), Дюбуа (Менди, 83), Соле, Ферри (Какере, 83), Мартинс Перейра, Диоп (Тузар, 84), Ндомбеле (Ауар, 74), Диас (Гуири, 61), Террье (Депай, 73), Маолида (Траоре, 74).

Предупреждения: Диоп, 39. Мартинс Перейра, 43. Ферри, 55. Мартинес, 63. Раноккиа, 72.

4 августа. Лечче. Стадион Via Del Mare.

В отличие от большинства участников турнира «Интер» и «Лион» не покидали Европу, а так как субботняя игра прошла в итальянском Лечче, команда Лучано Спаллетти получила возможность выступить практически на своем поле. Правда, стадион в этом городе старенький, и, несмотря на приличную посещаемость, на фоне американских и азиатских арен выглядело все подчеркнуто скромно.

В отличие от достаточно живой игры, в которой «Лион» поначалу смотрелся острее за счет быстрых контратак, но никак не мог пробить отлично игравшего Хандановича. Зато после перерыва миланцы прибавили в атаке и довольно быстро забили, причем первый после переезда в Европу гол аргентинской звездочки Лаутаро Мартинеса получился любопытным. Рвавшийся к мячу Политано запутал голкипер французов, в ожидании удара заранее завалившегося на газон, после чего новый десятый номер «нерадзурри» остался фактически напротив беззащитных ворот.

«Милан» победил на флажке

«Милан» — «Барселона» — 1:0 (0:0)

Гол: Андре Силва, 90+3 (1:0).

«Милан»: Доннарумма, Родригес (Абате, 61), Музаккьо (Сапата, 79), Романьоли, Калабрия (Антонелли, 61), Кессье, Локателли (Халилович, 61), Хакан Чалханоглу, Кутроне (Андре Силва, 61), Борини (Маури, 61), Сусо (Бонавентура, 79).

«Барселона»: Силлессен (тер Штеген, 46), Семеду, Марлон (Руис, 77), Миранда, Лангле, Артур, Рафинья (Мингеса, 77), Сержи Роберто, Малком, Мунир, Пако Алькасер (Пуиг, 46).

Предупреждения: Лангле, 49. Хакан Чалханоглу, 57. Кессье, 66. Маури, 72.

5 августа. Санта-Клара. Стадион Levi's Stadium.

«Милан» против «Барсы» — отличная вывеска, обреченная во все времена быть в центре внимания. Хотя, главные события в жизни этих команд в последнее время происходили не в Америке, а в Старом Свете, где каталонцы увели из-под носа «Интера» чилийскую звезду Артуро Видаля, а «россонери» на площади Дуомо у знаменитого Миланского собора с помпой представили своего именитого новичка Гонсало Игуаина.

Что до игры, то, несмотря на территориальное преимущество, «Барса» так и не сумела его реализовать. Это, конечно, шутка, но, может быть, дело в цветах формы соперников, которые во время трансляции сливались? Наверное, новичку чемпионов НБА «Голден Стейт Уорриорз» Джейкобу Эвансу стоило не просто обменяться футболками с Серджи Роберто, а привезти чемпионам Испании полный комплект экипировки.