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10:23 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион Испании Видаль вернулся в «Севилью» из «Барселоны»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Хавбек Алеш Видаль перешел из «Барселоны» в «Севилью», сообщается на официальных сайтах обоих испанских футбольных клубов.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба «Севильи», Видаль подписал с «Севильей» контракт сроком на четыре сезона. По информации на сайте «Барселоны», сумма трансфера 28-летнего полузащитника составила 8,5 миллиона евро, а еще 2 миллиона «сине-гранатовые» могут получить в качестве бонусов за успешное выступление.

Видаль, начинавший карьеру в «Эспаньоле» в 2008 году, уже выступал за «Севилью» в 2014—2015 годах, а после перешел в «Барселону». В составе «Севильи» хавбек провел 31 матч в чемпионате Испании, забив 4 мяча, а также 11 матчей в Лиге Европы, завоевав с командой из Андалусии трофей в 2015 году.

За «Барсу» Видаль отыграл в 51 матче в различных турнирах, забил 4 мяча. В составе «сине-гранатовых» он дважды становился чемпионом Испании, трижды — обладателем Кубка Испании.

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