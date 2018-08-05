Чемпион Испании Видаль вернулся в «Севилью» из «Барселоны»

Как сообщает пресс-служба «Севильи», Видаль подписал с «Севильей» контракт сроком на четыре сезона. По информации на сайте «Барселоны», сумма трансфера 28-летнего полузащитника составила 8,5 миллиона евро, а еще 2 миллиона «сине-гранатовые» могут получить в качестве бонусов за успешное выступление.

Видаль, начинавший карьеру в «Эспаньоле» в 2008 году, уже выступал за «Севилью» в 2014—2015 годах, а после перешел в «Барселону». В составе «Севильи» хавбек провел 31 матч в чемпионате Испании, забив 4 мяча, а также 11 матчей в Лиге Европы, завоевав с командой из Андалусии трофей в 2015 году.