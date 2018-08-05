Чемпион Испании Видаль вернулся в «Севилью» из «Барселоны»
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Хавбек Алеш Видаль перешел из «Барселоны» в «Севилью», сообщается на официальных сайтах обоих испанских футбольных клубов.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Хавбек Алеш Видаль перешел из «Барселоны» в «Севилью», сообщается на официальных сайтах обоих испанских футбольных клубов.
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Видаль, начинавший карьеру в «Эспаньоле» в 2008 году, уже выступал за «Севилью» в 2014—2015 годах, а после перешел в «Барселону». В составе «Севильи» хавбек провел 31 матч в чемпионате Испании, забив 4 мяча, а также 11 матчей в Лиге Европы, завоевав с командой из Андалусии трофей в 2015 году.
За «Барсу» Видаль отыграл в 51 матче в различных турнирах, забил 4 мяча. В составе «сине-гранатовых» он дважды становился чемпионом Испании, трижды — обладателем Кубка Испании.