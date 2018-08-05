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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Видео с тренировкой Роналду и Дибалы собрало более 2,6 млн просмотров

«Ювентус» опубликовал короткое видео, как звезды команды Криштиану Роналду и Пауло Дибала готовятся к сезону в Турине.

Источник: Reuters

Португалец и аргентинец работали в паре, по очереди помогая друг другу выполнять упражнения. Ролик в инстаграме за 5 часов посмотрели более 2,6 млн раз.

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Основная команда «Ювентуса» находится в США, 5 августа чемпион Италии сыграет с мадридским «Реалом» в Мэрилэнде на стадионе команды НФЛ «Вашингтон Редскинс».

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