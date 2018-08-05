Видео с тренировкой Роналду и Дибалы собрало более 2,6 млн просмотров
«Ювентус» опубликовал короткое видео, как звезды команды Криштиану Роналду и Пауло Дибала готовятся к сезону в Турине.
«Ювентус» опубликовал короткое видео, как звезды команды Криштиану Роналду и Пауло Дибала готовятся к сезону в Турине.
Португалец и аргентинец работали в паре, по очереди помогая друг другу выполнять упражнения. Ролик в инстаграме за 5 часов посмотрели более 2,6 млн раз.
Основная команда «Ювентуса» находится в США, 5 августа чемпион Италии сыграет с мадридским «Реалом» в Мэрилэнде на стадионе команды НФЛ «Вашингтон Редскинс».