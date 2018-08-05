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11:13 (мск), источник: Р-Спорт

Головин провел первую тренировку в «Монако»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной России Александр Головин провел первую тренировку в «Монако», сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Головин работал в тренажерном зале, а затем на поле на базе клуба в Ла-Тюрби вместе со своими партнерами по команде, которые не поехали в Китай на матч за Суперкубок Франции.

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​"Монако в субботу в Китае проиграл во встрече за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.

Головин официально перешел из московского ЦСКА в «Монако» 27 июля.

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