Головин провел первую тренировку в «Монако»
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной России Александр Головин провел первую тренировку в «Монако», сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной России Александр Головин провел первую тренировку в «Монако», сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Головин работал в тренажерном зале, а затем на поле на базе клуба в
"Монако в субботу в Китае проиграл во встрече за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.
Головин официально перешел из московского ЦСКА в «Монако» 27 июля.