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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» после вылета из Лиги Европы упустил победу над «Ордабасы»

Костанайский «Тобол» сыграл вничью с шымкентским «Ордабасы» в матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 1:1. При этом первый тайм прошел без голов.

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Первыми счет в матче открыли хозяева. На 54-й минуте Аслан Дарабаев ударом головой в штрафной переправил мяч в сетку ворот.

Гости отыгрались спустя десять минут. Игроки «Ордабасы» воспользовались ошибкой соперника на своей половине, и Неманья Коич в касание замкнул подачу с фланга.

После этой игры «Тобол» с 35 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице, опережая идущий четвертым «Ордабасы» на шесть баллов.

Добавим, что для костанайцев этот матч стал первым после вылета из Лиги Европы, приведшего к отставке главного тренера. «Тобол» по сумме двух матчей уступил армянскому «Пюнику» (2:1, 0:1).

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