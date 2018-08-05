«Тобол» после вылета из Лиги Европы упустил победу над «Ордабасы»
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с шымкентским «Ордабасы» в матче 21-го тура казахстанской
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с шымкентским «Ордабасы» в матче 21-го тура казахстанской
Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 1:1. При этом первый тайм прошел без голов.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 54-й минуте Аслан Дарабаев ударом головой в штрафной переправил мяч в сетку ворот.
Гости отыгрались спустя десять минут. Игроки «Ордабасы» воспользовались ошибкой соперника на своей половине, и Неманья Коич в касание замкнул подачу с фланга.
После этой игры «Тобол» с 35 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице, опережая идущий четвертым «Ордабасы» на шесть баллов.
Добавим, что для костанайцев этот матч стал первым после вылета из Лиги Европы, приведшего к отставке главного тренера. «Тобол» по сумме двух матчей уступил армянскому «Пюнику» (2:1, 0:1).