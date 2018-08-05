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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Кроос признан лучшим футболистом года в Германии, Хайнкесс — лучшим тренером

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признан футболистом года в Германии по итогам завершившегося голосования членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, которое ежегодно проводит издание Kicker.

Источник: Reuters

28-летний футболист в прошлом сезоне в третий раз подряд с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и впервые был удостоен этой награды. Кроос набрал 185 голосов. Второе место досталось нападающему «Фрайбурга» Нильсу Петерсену (39 голосов), третье — защитнику «Шальке-04» Налдо (38).

Лучшим тренером года в Германии признан Юпп Хайнкес, который привёл «Баварию» к победе в чемпионате страны, возглавив команду по ходу прошлого сезона. 73-летний специалист был удостоен этой награды во второй раз (первый раз в 2013 году). Хайнкес собрал 91 голос, опередив наставника «Шальке-04» Доменико Тедеско (89) и бывшего главного тренера «Айнтрахта» Нико Ковача (77), который теперь возглавляет «Баварию».

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