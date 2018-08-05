Мальдини вернулся в «Милан» в роли директора по стратегическому развитию

«Трудно словами описать то, что значит Паоло для «Милана». Было за честь видеть то, как он играет и выигрывает бесчисленное количество трофеев. Счастлив и горд возможности поработать с Мальдини в его новой роли. Лидерские качества и опыт Паоло принесут клубу большую пользу. У «Милана» амбициозные задачи, а Мальдини — шаг на пути к возвращению величия «Милану», — сказал президент «Милана» Паоло Скарони.