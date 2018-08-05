Мальдини вернулся в «Милан» в роли директора по стратегическому развитию
Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини вернулся в клуб, став его директором по стратегическому развитию, сообщает официальный сайт итальянской команды.
Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини вернулся в клуб, став его директором по стратегическому развитию, сообщает официальный сайт итальянской команды.
«Трудно словами описать то, что значит Паоло для «Милана». Было за честь видеть то, как он играет и выигрывает бесчисленное количество трофеев. Счастлив и горд возможности поработать с Мальдини в его новой роли. Лидерские качества и опыт Паоло принесут клубу большую пользу. У «Милана» амбициозные задачи, а Мальдини — шаг на пути к возвращению величия «Милану», — сказал президент «Милана» Паоло Скарони.
50-летний Мальдини провёл в «Милане» всю профессиональную карьеру. В период с 1984 по 2009 год защитник семь раз становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.