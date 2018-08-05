Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Десна0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал К0
Мариуполь0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА0
Ростов1
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Енисей
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты2
Олимпик Д2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов0
Оренбург3
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Мальдини вернулся в «Милан» в роли директора по стратегическому развитию

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини вернулся в клуб, став его директором по стратегическому развитию, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Источник: AP 2018

«Трудно словами описать то, что значит Паоло для «Милана». Было за честь видеть то, как он играет и выигрывает бесчисленное количество трофеев. Счастлив и горд возможности поработать с Мальдини в его новой роли. Лидерские качества и опыт Паоло принесут клубу большую пользу. У «Милана» амбициозные задачи, а Мальдини — шаг на пути к возвращению величия «Милану», — сказал президент «Милана» Паоло Скарони.

50-летний Мальдини провёл в «Милане» всю профессиональную карьеру. В период с 1984 по 2009 год защитник семь раз становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Роналду в «Ювентусе» испытали на прочность. И это в первый день!
«Последователи ЦСКА опасны!». Фанат ФК убил человека
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева
«Нурмагомедов — лучший боец»: пресса о бое с Макгрегором
Почему «Вильярреал» хочет продать лучшего бомбардира РФ на ЧМ
Названы лучшие футболист и тренер года в Германии
«Ман Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии
Возвращение блудного сына: «Милан» и Мальдини снова вместе
СМИ: Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка